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紐約長島市查獲580磅古柯鹼 市警局十年來最大宗

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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聯邦及紐約市執法人員近日在皇后區長島市(Long Island City)一處自...
聯邦及紐約市執法人員近日在皇后區長島市(Long Island City)一處自助倉儲設施，查獲約266公斤、逾580磅古柯鹼(又譯可卡因)，估計街頭市值超過1000萬元。(擷自紐約市警局影片)

聯邦及紐約市執法人員近日在皇后區長島市(Long Island City)一處自助倉儲設施，查獲約266公斤、逾580磅古柯鹼(又譯可卡因)，估計街頭市值超過1000萬元；紐約市警表示，這是至少十年來規模最大的古柯鹼查緝案。35歲新澤西州男子薩爾塞多(Nelson Salcedo)遭控一級及三級非法持有管制藥物罪，檢方並表示，預計還會有更多人被捕。

警方表示，這批古柯鹼純度很高，尚未經過街頭稀釋，若順利流入市場，可能再被摻混、擴充至原本數量的三至四倍。檢方指出，古柯鹼在紐約市藥物過量死亡案件中所占比率持續增加，目前，超過一半的過量死亡案件都涉及古柯鹼，且毒販有時會將古柯鹼與芬太尼(fentanyl)混合出售，進一步增加致命風險。

市警局長蒂池(Jessica Tisch)表示，超過四分之一公噸的古柯鹼被裝在紙箱內，已準備進入非法分銷網絡，這次查緝對毒品供應鏈造成重大打擊。

調查始於今年6月，紐約市警與聯邦緝毒局(DEA)新澤西外勤處合作，追查曼哈頓上城及新澤西州的高層級古柯鹼販運活動。本月12日，執法人員在新澤西州李堡(Fort Lee)執行搜索，查獲約17萬元現金、一把槍及15公斤古柯鹼。

檢方表示，調查人員其後連續兩個周三晚間，目擊薩爾塞多在中央公園北端附近，將沉重棕色紙箱交給另一名尚未被捕人士。由於預期相同模式可能再次出現，執法人員本月26日下午，追蹤一輛登記在電梯維修公司名下的銀色日產(Nissan)廂型車，來到長島市北方大道(Northern Boulevard)41-02號的自助倉儲設施。

警方表示，執法人員看到薩爾塞多兩度進入倉儲設施，並搬出多個紙箱，將其中12箱裝入車內，另有七箱放在車旁地面。警方將其拘留後，警犬對現場作出毒品反應，執法人員取得搜索令，最終從19個紙箱內，查獲約230塊磚狀包裝、總重約266公斤的疑似古柯鹼。

DEA新澤西外勤處表示，調查線索可追溯至一個販毒集團(cartel)，但當局拒絕透露其名稱。當局另表示，本案已有另外兩人被捕，但尚未公布身分。

薩爾塞多近日已在曼哈頓刑事法院否認控罪，目前以5萬元現金或10萬元保證金條件羈押於雷克島(Rikers Island)。其律師表示，薩爾塞多一直受雇擔任電梯技工，案件關鍵在於他是否知道紙箱內裝有毒品。

精華 FAQ

  • 執法人員在皇后區長島市一處自助倉儲設施內，查獲約266公斤、逾580磅古柯鹼，街頭市值估計超過1000萬元，被稱為紐約市警至少10年來最大宗案件。

  • 35歲新澤西州男子薩爾塞多已被控一級及三級非法持有管制藥物罪，並在曼哈頓刑事法院否認控罪；檢方表示，除了他之外，案件還有另外2人被捕，後續可能再有人落網。

  • 警方指出，這批古柯鹼純度很高，若流入市場可再被摻混成原本3到4倍；而且紐約市過量死亡案中，超過一半涉及古柯鹼，部分毒販還會與芬太尼混售，增加致命風險。

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