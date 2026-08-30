紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸

一名華裔護士值完夜班後在日落公園十字路口遭車撞身亡，肇事車輛逃逸。(擷自Google Maps)

紐約布碌崙 (布魯克林)日落公園 29日清晨發生一起致命車禍。一名華裔 護士值完夜班後剛離開醫院，在一個十字路口遭一輛凱迪拉克撞倒後身亡。事發後，肇事車輛並未減速，而是逃離了現場。

這起致命車禍發生在29日早上7時30分剛過，地點是在3大道交55街的十字路口。事發地點距離28歲華裔護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)任職的紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)僅一街之隔。

監控錄像顯示，鄭佳怡身穿草綠色的護士服，背著一個白色雙肩包通過十字路口。正當她走到3大道中間時，一輛高速駛來的車輛將其撞飛，受害者的身體從空中落到馬路另一邊。肇事的凱迪拉克並未減速，而是繼續沿著第三大道行駛。

市警察局表示，鄭嘉怡頭部、頸部和身體遭受嚴重創傷。警方消息人士稱，醫護人員將她緊急送回紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院搶救，但她最終不治身亡。

醫院方面稱，鄭佳怡是該醫院手術科的護士，值完夜班後離開醫院回家途中遭遇車禍。同事形容她「總是積極樂觀，心情很好」。

截至30日上午，肇事駕駛仍在逃。

日落公園3大道路段交通事故頻繁。去年7月的一個凌晨，在日落公園3大道交52街的十字路口處，兩名華裔男子被一輛超速車輛撞死。