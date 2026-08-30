紐約華裔護士值完夜班被車撞死 肇事駕駛逃逸
紐約布碌崙(布魯克林)日落公園29日清晨發生一起致命車禍。一名華裔護士值完夜班後剛離開醫院，在一個十字路口遭一輛凱迪拉克撞倒後身亡。事發後，肇事車輛並未減速，而是逃離了現場。
這起致命車禍發生在29日早上7時30分剛過，地點是在3大道交55街的十字路口。事發地點距離28歲華裔護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)任職的紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)僅一街之隔。
監控錄像顯示，鄭佳怡身穿草綠色的護士服，背著一個白色雙肩包通過十字路口。正當她走到3大道中間時，一輛高速駛來的車輛將其撞飛，受害者的身體從空中落到馬路另一邊。肇事的凱迪拉克並未減速，而是繼續沿著第三大道行駛。
市警察局表示，鄭嘉怡頭部、頸部和身體遭受嚴重創傷。警方消息人士稱，醫護人員將她緊急送回紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院搶救，但她最終不治身亡。
醫院方面稱，鄭佳怡是該醫院手術科的護士，值完夜班後離開醫院回家途中遭遇車禍。同事形容她「總是積極樂觀，心情很好」。
截至30日上午，肇事駕駛仍在逃。
日落公園3大道路段交通事故頻繁。去年7月的一個凌晨，在日落公園3大道交52街的十字路口處，兩名華裔男子被一輛超速車輛撞死。
事故發生在紐約布碌崙日落公園，時間是29日早上7時30分剛過，地點位於3大道與55街交叉口，離鄭佳怡任職醫院僅1街之隔。 受害者是28歲華裔護士鄭佳怡，她剛值完夜班，身穿護士服、背著白色雙肩包過馬路，準備離開醫院回家，卻在路口遭車高速撞飛。 監控顯示凱迪拉克未減速便離開現場，鄭佳怡頭、頸與身體重創，送回醫院搶救後不治。警方截至30日上午仍在追查駕駛，醫院也悼念她的敬業與樂觀。
精華 FAQ
事故發生在紐約布碌崙日落公園，時間是29日早上7時30分剛過，地點位於3大道與55街交叉口，離鄭佳怡任職醫院僅1街之隔。
受害者是28歲華裔護士鄭佳怡，她剛值完夜班，身穿護士服、背著白色雙肩包過馬路，準備離開醫院回家，卻在路口遭車高速撞飛。
監控顯示凱迪拉克未減速便離開現場，鄭佳怡頭、頸與身體重創，送回醫院搶救後不治。警方截至30日上午仍在追查駕駛，醫院也悼念她的敬業與樂觀。
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