「黃金郵編」決定孩子未來？想住紐約頂尖學區 成本驚人

美國最好的公立學校不收學費，但對許多家長而言，想讓孩子進入這些學校，仍然得付出一筆相當可觀的代價。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，美國最好的公立學校不收學費，但對許多家長而言，想讓孩子進入這些學校，仍然得付出一筆相當可觀的代價。

根據MoneyLion最新分析，想在全美一些最受追捧的學區 落腳的家庭，需要擁有越來越高的收入，才能負擔位於「正確郵遞區號（ZIP Code）」內的住宅。在部分地區，家庭年收入甚至得超過45萬美元。

而這場「好學區爭奪戰」，在紐約尤其激烈。

根據MoneyLion對Niche2026 年排名的分析，紐約州 與加州 並列，全美前50名最佳學區中各有11個上榜。其中，紐約州的11個上榜學區更有多達10個位於長島。

這份名單包括備受追捧的郊區社區賽奧塞（Syosset）、羅斯林（Roslyn）、大頸（Great Neck）、傑里科（Jericho）、迪克斯山（Dix Hills）、曼哈塞（Manhasset）、老韋斯特伯里（Old Westbury）、Woodmere、新海德公園（New Hyde Park）和貝斯佩奇（Bethpage）。位於威斯特徹斯特郡（Westchester County）的查帕瓜（Chappaqua），則是紐約州唯一一個不在長島的上榜地區。

這些學區居高不下的房價，也正是住進「好學區」成本如此驚人的重要原因。

賽奧塞中央學區（Syosset Central School District）在全美排名第2。MoneyLion估計，一個家庭若想在當地維持舒適的生活，每年需要約230,923美元的收入，而其分析採用的平均房屋價值超過114萬美元。

高昂的居住成本與房價密不可分。根據Redfin數據，截至2026年6月前的三個月期間，賽奧塞房屋的平均成交價已達131萬美元。

在附近的羅斯林，家庭估計需要年收入323,267美元；大頸為311,631美元；傑里科為255,346美元；迪克斯山則為238,604美元；老韋斯特伯里的情況更為極端。

MoneyLion估計，若要在東威利斯頓聯合學區（East Williston Union Free School District）內過上舒適的生活，家庭年收入需要達到494,991美元。

房地產數據也反映出當地住宅市場的高昂門檻。根據Zillow的資料，老韋斯特伯里的平均房屋價值約為308萬美元。

令人咋舌的居住成本並不只出現在紐約。

MoneyLion發現，在全美頂尖學區中，有22個學區的家庭需要年收入超過25萬美元，才能過上舒適的生活；其中更有5個學區要求家庭年收入超過45萬美元。

加州的巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto Unified School District）是其中最昂貴的學區，估計家庭每年需要592,025美元的收入。其後依序為老韋斯特伯里的494,991美元、洛斯蓋圖（Los Gatos）的459,632美元、聖瑪利諾（San Marino）的454,334美元，以及派洛斯福德（Palos Verdes Estates）的451,714美元。

對許多家長而言，這已經成為一項不得不面對的重大財務取捨：究竟要為了更好的公立學校支付高昂房價，還是選擇負擔私立學校學費，甚至乾脆搬到另一個地區？

最近，一名家長在Reddit上分享了自己的困境。夫妻兩人的合計年收入為202,000美元，每月房貸相對可負擔，約為2400美元，但他們仍然擔心當地學區的教育品質，因為據稱當地只有約30%的學生達到應有的學業程度。

「我們孩子的未來對我們來說是一切。」這名家長如此寫道，並詢問，為了讓孩子進入更好的學校，是否值得做出如此巨大的財務犧牲。

其他家長也表示，學區往往直接決定了一個家庭究竟能住在哪裡。

一名來自費城、育有兩名年幼孩子的家長表示，他們最後面臨的選擇，已經變成支付私立學校學費，或乾脆搬家，而不是讓孩子繼續留在他們認為教育品質不佳的學區。

不過，進入頂尖學區並不代表家庭一定要擁有50萬美元以上的年收入。

在這次排名中，伊利諾州擁有最多的上榜學區，甚至超越加州和紐約等沿海州。更值得注意的是，全美排名第1、位於伊利諾州格倫維尤（Glenview）的學區，反而是榜單中相對負擔得起的選擇之一。

位於格倫維尤（Glenview）的格倫布魯克高中學區225（Glenbrook High School District 225），估計家庭年收入約需達到171,165美元，才能在當地維持舒適的生活。

這依然是一筆不小的收入，但與許多沿海熱門學區動輒30萬、40萬甚至接近60萬美元的收入門檻相比，顯然低得多。

換句話說，美國頂尖公立教育雖然在名義上「免費」，但對那些希望孩子進入頂尖學區的家庭而言，真正的「學費」往往並沒有消失。

它只是換了一種形式，藏進了房價、房貸，以及那個決定孩子能進哪所公立學校郵編區號裡。