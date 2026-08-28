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紐約新州7月移民執法逮捕增 無犯罪紀錄者占比逾7成

記者馬璿／紐約即時報導
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ICE今夏擴大在紐約市與新澤西的執法行動。(美聯社)
ICE今夏擴大在紐約市與新澤西的執法行動。(美聯社)

美國移民及海關執法局(ICE)今年夏季在紐約市地區與新澤西州的逮捕行動升溫，7月分別逮捕919人與2080人，其中逾七成並無犯罪紀錄，創下多年來新高。此波逮捕潮正值川普政府擴大採用大規模法庭聽證、緊縮人道保護身分等新驅逐手段之際，引發移民權益團體強烈批評，但國土安全部(DHS)堅稱鎖定對象仍是罪大惡極的罪犯。

根據紐約媒體Gothamist對學術團體「驅逐出境數據計畫」（Deportation Data Project）取得之機構數據所做的分析，ICE探員7月在新澤西州逮捕2080人，為至少四年來單月最高紀錄，其中72%並無犯罪紀錄或未有待審案件在身。

在紐約市則是逮捕919人，較今年最低點的4月幾乎倍增，7月遭逮捕者中，逾四分之三並無犯罪紀錄。

雖然紐約市地區的ICE逮捕人數大幅上升，但仍未創下歷史新高。2025年6月，ICE在紐約市逮捕1033人，為至少自2022年10月以來單月最高。去年秋季紐約市地區的ICE逮捕行動也曾出現一波高峰，於11月達到992人。

負責督導ICE的國土安全部發言人指稱，驅逐出境數據計畫「斷章取義」，並表示川普政府仍持續鎖定「罪大惡極」的罪犯進行執法。

不過，新公布的數據印證移民權益倡議人士近期的擔憂，部分依據來自民眾通報ICE行蹤的熱線來電量上升。此波逮捕潮發生之際，川普政府正採用如一次審理數百件案子的大規模移民法庭聽證會、讓協助無人陪伴未成年移民的法律扶助資金出現斷炊等新的驅逐手段，並擴大運用其他措施。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)主席阿瓦德(Murad Awawdeh)

在聲明中表示，此次ICE逮捕人數增加「正符合政府一意孤行推動驅逐出境議程的作風，完全不顧對美國經濟造成的代價，也不顧被捲入這套殘酷體制者的生命」。

阿瓦德赫表示，「當我們的鄰居因害怕而不敢去上班、送孩子上學、就醫、報案，甚至不敢與政府機關往來時，這會讓所有人都變得更不安全，也讓社區變得更冷漠。」他亦呼籲紐約州必須持續拒絕川普政府的大規模驅逐議程，並確保地方資源不被用來協助聯邦移民執法。

今年稍早，紐約州議員通過的新保護法規，即禁止警察機關與聯邦移民執法單位簽訂正式合作協議，但並未進一步禁止地方警方與ICE之間較非正式的合作。

精華 FAQ

  • 根據相關數據，ICE 7月在新澤西州逮捕2080人，為至少4年來單月最高；在紐約市則逮捕919人，較4月幾乎倍增，顯示執法明顯升溫。

  • 新澤西州被逮捕者中有72%沒有犯罪紀錄或未有待審案件；紐約市則是超過四分之三沒有犯罪紀錄，顯示此次行動並非只鎖定重罪犯。

  • 因為川普政府同時擴大大規模法庭聽證、縮減人道保護與法律扶助等驅逐手段，團體認為這會讓移民社區更恐懼，也可能傷害經濟與公共安全。

移民 ICE 新澤西州

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