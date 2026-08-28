貝賽父子疑阻止偷車遭刺傷 兩嫌騎機車逃逸

皇后區貝賽(Bayside)28日凌晨發生持刀傷人案。(本報檔案照)

皇后區 貝賽(Bayside)28日凌晨發生持刀傷人案，一對父子在住家外發現兩名男子疑似企圖偷走機車，上前制止時遭到攻擊，分別身中多刀，所幸送醫後情況穩定。目前警方尚未逮捕任何嫌犯。

警方表示，案件發生於28日凌晨12時30分前，地點位於201街(201st Street)靠近40路(40th Road)的一處住宅車道。當時一名23歲男子及其52歲父親遇上兩名男子，隨後發生衝突，警方目前將案件列為可能涉及搶劫調查。

23歲男子下背部、右肩及頭部遭刺傷，52歲男子則右膝遭刺，腹部另有割傷。兩人其後被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)救治，目前情況穩定。

23歲傷者的兄弟桑布拉諾(Leder Zambrano)表示，弟弟27日晚間在屋內聽到外面傳來聲響，出門查看後發現兩名年輕男子疑似正在車道上偷走他的機車。

桑布拉諾稱，弟弟隨即衝出屋外試圖阻止，過程中遭對方連刺四、五刀，其中包括頭部受傷。他聽到動靜後通知父親，父親也跑出屋外協助，並在混亂中受傷。

警方表示，兩名嫌犯其後騎乘一輛機車沿201街向南逃逸。其中一人最後被看到身穿深色上衣及藍色牛仔褲，另一人則全身黑色衣著並戴有頭盔。

桑布拉諾另稱，兩名嫌犯逃跑時可能遺留一部手機在現場，但警方目前尚未公開證實是否找到相關證物。bei截至28日中午，案件仍無人被捕，警方持續調查。

案發地屬市警111分局轄區，涵蓋貝賽、道格拉斯頓(Douglaston)、小頸(Little Neck)、奧本代爾(Auburndale)、霍利斯山(Hollis Hills)及新鮮草原(Fresh Meadows)等地。雖然111分局一向屬全市犯罪率較低的轄區之一，但今年搶劫案件有所增加。

根據市警犯罪統計，截至8月23日，111分局今年已通報30宗搶劫案，高於去年同期的24宗，增幅約25%。