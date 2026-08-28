布碌崙86街抗議被捕華男出庭 案件撤銷

今年3月在86街遊民所場址抗議遭逮捕的民眾何大文(左四)，偕同多個社區義工和選區領袖賀立寧出庭。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華社86街遊民 所案自公布便不斷引起爭議，今年3月29日更因開發商欲在夜間進入場址引爆當地社區大規模抗議。過程中，上百名民眾揮舞旗幟與標語，現場一度陷入混亂，而在過程中一名58歲的華裔民眾何大文在現場遭逮捕，被拘留近27小時並被控襲警、妨礙公務、擾亂治安等輕罪。28日出庭時，何大文的案件被當場撤銷，讓他大呼「現在心情終於好了」。

該案為7月2日延期後再審，當日何大文偕同近10名86街抗議義工，與州眾議員 寇頓(William Colton)幕僚兼第47選區領袖賀立寧一同赴布碌崙刑事法庭(Brooklyn Criminal Court)出庭，當庭案件即被撤銷，他在庭後受訪指出，這段時間「心情很不好，昨天晚上都睡不著」。

他回憶抗議當時的情況，自己僅是因聽到騷動才前往現場，但在人潮的推擠下他因被推擠跌倒，並被多人壓在身上，視線受阻且臉朝地的情況下對現場情況一無所知。在民眾與警方的對峙過程中，他遭到警方的拖行後被逮捕，被拘留近27小時後才被釋放。「當時我像是打橄欖球一樣被壓在最底下，現場好多人亂七八糟的，我被推倒之後可能是因為我離警察太近了才被抓，但我真的沒看清楚到底發生什麼事。」

他也無奈表示，原先他已預訂了4月7日的機票回中國，但因為心情大受影響且需處理遭捕法律後續，只好取消返鄉行程。他表示，事後親友、社區民眾都非常關心他的境遇，不過他仍希望遊民所事件能獲得妥善處理。「這麼多人在抗議，大家只是希望能建設一些對社區有益的設施，這個社區並沒有那麼需要遊民所。」86街的義工代表馬刺則是直言，「法律是公正的。」

陪同出席的賀立寧表示，除了為何先生感到高興外，也感謝美國有一套完整的司法系統，給予所有人公平與合法的對待。他也感謝社區的支持與陪同，「每次大家都不離不棄，是我們社區最寶貴的財富。」他補充，目前現場仍在進行石綿清除工程，紐約市標準上訴委員會(BSA)公聽會依然停滯，但社區仍會齊心協力透過法律手段繼續抗爭。