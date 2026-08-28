布碌崙日落公園傳搶劫傷人案 警方追緝2嫌

南布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵站本月6日凌晨傳出搶劫傷人案，穿著白色T恤、黑色連帽衫與深色長褲。(圖片來自DCPI)

南布碌崙 (布魯克林)日落公園地鐵 站本月6日凌晨傳出搶劫傷人案，一名19歲男子分別遭兩嫌攻擊臉部與搶劫財物，傷勢嚴重。目前警方鎖定兩名嫌犯並於本周公布監視器照片，呼籲民眾協助指認。

警方表示，事件發生在於8月6日(周四)凌晨4時30分左右，一輛北行N車即將駛入日落公園53街站時，車廂內一名19歲男子遭兩名不明人士逼近。其中一人威脅受害者，並連續朝其臉部揮拳，另一人則趁機搶走受害者隨身財物後隨即下車逃逸，目前不知其行蹤。

有目擊者當場報警，員警獲報趕往現場處理並由救護車傷者送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)救治。院方表示受害者傷勢雖重，但經醫療處置後情況已趨於穩定。

警方進一步調查發現，這兩名嫌犯得手後並未馬上離開，反而在同一地點盯上另一名19歲男性乘客，同樣以言語威脅逼迫對方交出手機，所幸這起後續案件中未有人受傷。得手後，兩人徒步逃離現場，去向不明。

根據警方描述，其中一名嫌犯犯案時身穿白色上衣、深色長褲、穿著黑色運動鞋，並背著後背包；另一人則穿著白色T恤、黑色連帽衫與深色長褲，雖監視器畫面中的五官較為模糊，但兩嫌皆為膚色較深者。警方已公布兩人畫面，盼掌握線索的民眾提供協助，早日將嫌犯緝拿歸案。

若民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

南布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵站本月6日凌晨傳出搶劫傷人案，其一嫌犯案發時身穿白衣、黑褲並背著後背包。(圖片來自DCPI)