長島納蘇郡嚴打非法按摩 罰款擬飆升5倍…房東也被追責

納蘇郡民主黨議員本周提出新法案，擬大幅提高違規按摩店罰款，累犯最高可處2萬5000元。（示意圖，取自123RF）

針對長島 非法按摩店及其背後可能涉及的人口販運問題，納蘇郡民主黨 議員本周提出新法案，擬大幅提高違規按摩店罰款，累犯最高可處2萬5000元，並追究屢次違規場所房東的責任，同時要求成立人口販運應對工作小組、增加受害者援助。若法案下月獲得通過，納蘇郡可能成為紐約州 對非法按摩業執法最嚴格的地區之一。提案之際，當地警方與檢方、倡議人士對按摩店女性中究竟有多少屬人口販運受害者仍存在分歧。

新法案重罰累犯

該法案由代表西伯里的納蘇郡議員羅素(Viviana Russell)與郡議會民主黨少數黨團提出，新法案將修訂納蘇郡現有針對旅館、汽車旅館人口販運的法律，要求按摩業者取得適當的紐約州執照，證明員工獲得合法薪資，並禁止員工居住在按摩店內或留宿過夜。

現行法規的罰款為500元至5000元；新提案則擬將首次違規罰款提高至1000元至1萬元，累犯最高罰款2萬5000元。羅素表示，過去數百元的罰款對部分違規業者而言幾乎只是「營業成本」，不足以形成真正的嚇阻。

法案也把房東納入追責範圍。若同一處按摩店多次違規，納蘇郡檢察官辦公室可考慮對物業業主採取法律行動。羅素表示，若租戶反覆因違規被傳喚，房東不能僅以「不知道」為由推卸責任，而有義務了解物業內究竟發生什麼。

受害者認定存分歧

納蘇郡警局負責掃黃及按摩店執法的警探副警監蘭德曼(Matthew Landman)日前表示，他負責相關單位近七年來，警方真正以人口販運罪名起訴的案件大約只有兩宗，並稱在納蘇按摩店工作的女性「絕大多數」並非遭人口販運。

但納蘇郡檢方、羅素及反人口販運倡議人士認為，語言、文化、移民身分以及對執法部門的恐懼，都可能使受害者不敢說出自身處境。納蘇郡地區檢察官辦公室人口販運部門副主管圭達(Christine Guida)表示，由於這些障礙，檢方通常一年最多只能遇到一名女性願意透露自己如何被帶到按摩店工作的情況，有時甚至一人都沒有。

長島媒體此前調查也發現，有女性稱自己從皇后區法拉盛搭乘共乘車前往長島，事前甚至不知道當天會在哪裡工作；部分中文招聘廣告則直接徵求可以「住店」的女性。檢方及倡議人士指出，部分女性還可能背負赴美過程中產生的移民債務，因而受到按摩店經營者或人口販運者控制。

除提高罰款外，民主黨議員還要求成立納蘇郡人口販運應對工作小組，由執法部門及反人口販運組織代表參與，每年提出政策建議。法案並建議將部分罰款收入用於受害者服務，包括緊急住房、心理輔導、交通、法律援助、就業培訓及翻譯等。

羅素同時表示，她正與納蘇郡警探協會討論警方為何通常不逮捕光顧非法按摩店的男性顧客。此前調查發現，即使男性向警方承認曾付費購買性服務，警方仍可能讓其離開。羅素質疑，若顧客已承認付費購買非法性服務，「為什麼不逮捕？這是違法的。」

共和黨掌控的納蘇郡議會是否會讓法案進入表決，目前仍未確定。納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)則未明確表示是否支持法案。