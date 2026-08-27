法拉盛地下電纜起火遭殃 休旅車停人孔上方遭焚毀

法拉盛休旅車引擎及車內嚴重燒毀，整輛車報廢。（記者許振輝／攝影）

皇后區法拉盛 33大道、150th Place附近發生地下電纜起火事故，一輛停放路旁的雪佛蘭(Chevrolet)Suburban LT大型休旅車，車頭恰好位於人孔上方，事故期間遭大火吞噬，引擎室及車內嚴重燒毀，最終整車報廢。事件也引起居民對暴雨後地下電力設施安全的關注。

事故現場位於33大道、150街與150th Place之間，路段設有兩處人孔。附近居民表示，事發時其中一處人孔蓋疑因地下事故被掀開，大量濃煙從地下冒出。令人意外的是，緊鄰該處的一輛轎車並未明顯受損，反而是停在後方、相距約20公尺的Suburban迅速起火。

直到休旅車被移走後，現場才發現，其車頭原先停放位置下方恰好另有一處人孔。這一位置關係，使地下電纜事故與車輛起火之間的關聯受到關注；事故確切起火原因及地下設備故障情形，仍有待相關單位確認。

從現場可見，休旅車車頭幾乎全毀，引擎室及車內遭嚴重焚燒，周圍地面留下焦黑痕跡及大量燒焦碎片。聯合愛迪生公司(Con Edison)事後派員到場搶修地下電纜，受損車輛則被拖至150th Place路旁。

此次事故發生在暴雨過後，也使地下電力設備在惡劣天候下的安全問題受到關注。Con Edison過去在暴雨防災提醒中指出，雨水可能將道路上的鹽分帶入人孔，含鹽水一旦接觸地下供電電纜，可能造成地下供電系統故障。 不過，目前並無資料顯示此次法拉盛事故確由雨水或道路鹽分引起，實際原因仍須由相關單位調查。

紐約街道下方密布電力、瓦斯及其他公共設施。Con Edison表示，地下設備的人孔及通風設施不僅提供維修人員進出，也肩負通風散熱功能，因此必須保持暢通。其安全規範要求，不應在人孔蓋上放置物品，變壓器通風格柵四周則應保持至少3呎淨空；若發現人孔或格柵冒煙或出現其他異常，應立即通報。

現行紐約市一般停車規則並未將「車輛停在人孔蓋上」單獨列為一般禁停項目，因此此次休旅車停放位置本身是否涉及違規，不能僅從車輛位於人孔上方判定。 不過，從安全角度而言，駕駛若發現人孔附近有煙霧、異味、異常熱氣或聲響，應立即遠離，不應靠近查看。

Con Edison也設有非停電事故財產損失索賠程序。若民眾認為車輛或其他財物因Con Edison相關事故受損，可提出一般損失申請；依目前規定，索賠須在事故發生後30天內提出，並可附上車輛受損照片、維修估價、警方或消防報告及保險資料等佐證。公司表示，收到完整文件後通常約需30天調查，但提出索賠並不代表公司承認責任或保證賠償。

車主查看遭大火嚴重焚毀的休旅車。（記者許振輝／攝影）

雪佛蘭Suburban LT休旅車停放在人孔上方，地下電纜發生火警後車輛遭焚毀，現場散落燒焦物。（記者許振輝／攝影）

休旅車引擎室及車內嚴重燒毀，車輛幾近全毀。（記者許振輝／攝影）

聯合愛迪生公司派員搶修地下電纜，休旅車原停放位置下方可見人孔。（記者許振輝／攝影）

事故路段設有兩處人孔；其中一處事發時冒出濃煙，附近轎車未受明顯波及，後方休旅車卻遭焚毀。（記者許振輝／攝影）

嚴重受損的休旅車被列入「廢棄車輛移除計畫」，車身貼上等待移除的警示貼紙。（記者許振輝／攝影）