我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛地下電纜起火遭殃 休旅車停人孔上方遭焚毀

買得起房 卻住不起…停電恐引爆新一波住房危機

法拉盛地下電纜起火遭殃 休旅車停人孔上方遭焚毀

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛休旅車引擎及車內嚴重燒毀，整輛車報廢。（記者許振輝／攝影）
法拉盛休旅車引擎及車內嚴重燒毀，整輛車報廢。（記者許振輝／攝影）

皇后區法拉盛33大道、150th Place附近發生地下電纜起火事故，一輛停放路旁的雪佛蘭(Chevrolet)Suburban LT大型休旅車，車頭恰好位於人孔上方，事故期間遭大火吞噬，引擎室及車內嚴重燒毀，最終整車報廢。事件也引起居民對暴雨後地下電力設施安全的關注。

事故現場位於33大道、150街與150th Place之間，路段設有兩處人孔。附近居民表示，事發時其中一處人孔蓋疑因地下事故被掀開，大量濃煙從地下冒出。令人意外的是，緊鄰該處的一輛轎車並未明顯受損，反而是停在後方、相距約20公尺的Suburban迅速起火。

直到休旅車被移走後，現場才發現，其車頭原先停放位置下方恰好另有一處人孔。這一位置關係，使地下電纜事故與車輛起火之間的關聯受到關注；事故確切起火原因及地下設備故障情形，仍有待相關單位確認。

從現場可見，休旅車車頭幾乎全毀，引擎室及車內遭嚴重焚燒，周圍地面留下焦黑痕跡及大量燒焦碎片。聯合愛迪生公司(Con Edison)事後派員到場搶修地下電纜，受損車輛則被拖至150th Place路旁。

此次事故發生在暴雨過後，也使地下電力設備在惡劣天候下的安全問題受到關注。Con Edison過去在暴雨防災提醒中指出，雨水可能將道路上的鹽分帶入人孔，含鹽水一旦接觸地下供電電纜，可能造成地下供電系統故障。 不過，目前並無資料顯示此次法拉盛事故確由雨水或道路鹽分引起，實際原因仍須由相關單位調查。

紐約街道下方密布電力、瓦斯及其他公共設施。Con Edison表示，地下設備的人孔及通風設施不僅提供維修人員進出，也肩負通風散熱功能，因此必須保持暢通。其安全規範要求，不應在人孔蓋上放置物品，變壓器通風格柵四周則應保持至少3呎淨空；若發現人孔或格柵冒煙或出現其他異常，應立即通報。

現行紐約市一般停車規則並未將「車輛停在人孔蓋上」單獨列為一般禁停項目，因此此次休旅車停放位置本身是否涉及違規，不能僅從車輛位於人孔上方判定。 不過，從安全角度而言，駕駛若發現人孔附近有煙霧、異味、異常熱氣或聲響，應立即遠離，不應靠近查看。

Con Edison也設有非停電事故財產損失索賠程序。若民眾認為車輛或其他財物因Con Edison相關事故受損，可提出一般損失申請；依目前規定，索賠須在事故發生後30天內提出，並可附上車輛受損照片、維修估價、警方或消防報告及保險資料等佐證。公司表示，收到完整文件後通常約需30天調查，但提出索賠並不代表公司承認責任或保證賠償。

車主查看遭大火嚴重焚毀的休旅車。（記者許振輝／攝影）
車主查看遭大火嚴重焚毀的休旅車。（記者許振輝／攝影）

雪佛蘭Suburban LT休旅車停放在人孔上方，地下電纜發生火警後車輛遭焚毀，...
雪佛蘭Suburban LT休旅車停放在人孔上方，地下電纜發生火警後車輛遭焚毀，現場散落燒焦物。（記者許振輝／攝影）

休旅車引擎室及車內嚴重燒毀，車輛幾近全毀。（記者許振輝／攝影）
休旅車引擎室及車內嚴重燒毀，車輛幾近全毀。（記者許振輝／攝影）

聯合愛迪生公司派員搶修地下電纜，休旅車原停放位置下方可見人孔。（記者許振輝／攝影...
聯合愛迪生公司派員搶修地下電纜，休旅車原停放位置下方可見人孔。（記者許振輝／攝影）

事故路段設有兩處人孔；其中一處事發時冒出濃煙，附近轎車未受明顯波及，後方休旅車卻...
事故路段設有兩處人孔；其中一處事發時冒出濃煙，附近轎車未受明顯波及，後方休旅車卻遭焚毀。（記者許振輝／攝影）

嚴重受損的休旅車被列入「廢棄車輛移除計畫」，車身貼上等待移除的警示貼紙。（記者許...
嚴重受損的休旅車被列入「廢棄車輛移除計畫」，車身貼上等待移除的警示貼紙。（記者許振輝／攝影）

精華 FAQ

  • 一輛停放路旁的雪佛蘭Suburban LT大型休旅車被大火吞噬，車頭、引擎室與車內都嚴重燒毀，最後整車報廢。

  • 因為它車頭原先停放的位置下方正好有一處人孔，地下電纜起火與冒煙後，熱源與火勢可能沿該位置影響車輛，關聯因此受到關注。

  • 居民關注暴雨後地下電力設施安全，Con Edison則提醒人孔與通風格柵須保持暢通，若冒煙應立即通報，且車主可在30天內申請財損索賠。

法拉盛 皇后區

上一則

假釋犯布碌崙、布朗士48小時連殺2人 FBI懸賞2.5萬緝兇
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

南加旅遊車起火 1死1送醫 行李、物品散落滿地

南加旅遊車起火 1死1送醫 行李、物品散落滿地
台離岸風機首見火災 再生能源設備成消防救援死角

台離岸風機首見火災 再生能源設備成消防救援死角
停著也可能起火 320萬輛車被令停戶外 車主陷「防火防竊」兩難

停著也可能起火 320萬輛車被令停戶外 車主陷「防火防竊」兩難
新聞評論／一場離岸風機火災 燒出綠電公安危機

新聞評論／一場離岸風機火災 燒出綠電公安危機

熱門新聞

龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56
錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過。(記者戴慈慧／攝影)

專訪金明日／遭中羈九月：登飛美班機才知獲釋 30人擠1監、絕食抗議

2026-08-25 22:00

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元