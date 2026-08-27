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假釋犯布碌崙、布朗士48小時連殺2人 FBI懸賞2.5萬緝兇

記者馬璿／紐約即時報導
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聯邦調查局(FBI)周三晚間宣布，將懸賞2萬5000元，欲緝拿涉嫌在48小時内犯...
聯邦調查局(FBI)周三晚間宣布，將懸賞2萬5000元，欲緝拿涉嫌在48小時内犯下兩起搶劫殺人案的假釋犯。(取自FBI)

聯邦調查局(FBI)周三晚間宣布，將懸賞2萬5000元，欲緝拿涉嫌在48小時内犯下兩起搶劫殺人案的假釋犯。紐約市警局(NYPD)目前仍在追緝這名來自布朗士的嫌犯，他被控分別在布朗士康考斯(Concourse)及布碌崙(布魯克林)布朗士維爾(Brownsville)犯下兩起搶劫殺人案，槍殺一名熟食店顧客及一名餐廳員工，兩名死者與兇手素不相識。

警方表示，31歲的嫌犯阿科斯塔(Jesus Acosta)23日午夜左右涉嫌闖入布朗斯維爾洛克威大道(Rockaway Avenue)的America's Best Wings and Pizza，原本計畫行搶，卻迅速演變成血案。他開槍射中該店員工尤瑟夫(MD Yousef)頭部，尤瑟夫是育有兩名子女的父親，當場身亡。另一名39歲男子腿部也遭擊中受傷。倖存的傷者拉塞爾(Mohammed Rasel)向媒體表示，他當時裝死才逃過一死。

監視器畫面顯示，阿科斯塔25日走進布朗士的149 Grill and Deli，雙手原本插在口袋裡，片刻後隨即掏出手槍開火，接著翻過櫃台搶走收銀機内現金。警方指出，一名33歲顧客舒勒(Tayvon Shuler)胸部中彈，送醫後不治身亡。

在布朗士熟食店工作的布拉沃(Jose Bravo)表示，「這家店開了10年，從沒發生過這種瘋狂的事。」案發後，周二下午店門外已開始有民眾自發設立悼念舒勒的追思區。

執法消息人士透露，阿科斯塔是經其假釋官指認才被鎖定為兩起槍擊案嫌犯。他曾因2015年5月5日在曼哈頓110街Malcolm X Plaza地鐵站與陌生人發生爭執並開槍，服刑逾10年，今年4月才獲假釋出獄。

美國聯合雜貨店協會(United Bodegas of America)成員召開記者會，呼籲州及市府官員加強打擊犯罪，對非法持有槍枝者加重強制刑罰。聯盟共同創辦人馬提奧(Fernando Mateo)要求市府協助出資，擴大在熟食店設置緊急報警按鈕的計畫。他指出，「這家熟食店並未裝設緊急按鈕，導致案發時店家無法及時通報警方。」該聯盟並提供5000元懸賞金，徵求有助逮捕阿科斯塔的線索，另據報導，聯盟周三晚間再加碼提供1萬元懸賞。

民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打1-800-CALL-FBI、1-800-577-TIPS轉8477外，也可登錄網站http://tips.fbi.gov提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 因為31歲假釋犯阿科斯塔被指在48小時內連犯兩起搶劫殺人案，分別在布碌崙與布朗士奪走2條人命，FBI因此宣布懸賞2萬5000元協助追緝。

  • 第一案發生在布碌崙布朗士維爾的America's Best Wings and Pizza，餐廳員工MD Yousef遭槍殺；第二案在布朗士149 Grill and Deli，顧客Tayvon Shuler胸部中彈身亡。

  • United Bodegas of America呼籲州市政府加強打擊犯罪、加重非法持槍刑罰，並擴大熟食店緊急報警按鈕計畫；該聯盟還加碼懸賞，盼民眾提供破案線索。

布朗士 布碌崙 FBI

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