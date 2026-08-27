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曼達尼成立市府商業諮詢委員會 華裔王佩錦入選

記者許君達╱紐約即時報導
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曼達尼市府成立商業諮詢委員會，第一保健總裁王佩錦在列。(取自第一保健)
曼達尼市府成立商業諮詢委員會，第一保健總裁王佩錦在列。(取自第一保健)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)27日宣布成立市府商業諮詢委員會(Business Advisory Council)，提名15位商界人士入會，其中醫療保健行業的代表為第一保健(Healthfisrt)華裔總裁兼執行長王佩錦(Pat Wang)。委員會成員每季度將與曼達尼和負責經濟正義的副市長蘇維思(Julie Su)定期會晤，為紐約市下一階段的經濟增長目標提供專業建議。

商業諮詢委員會成員來自金融、科技、地產、體育、娛樂、零售和醫療保健等對紐約市經濟成長具有重要推動作用的行業，他們的職責包括向市府提供政策建議、推薦人才，並就行業所需的基礎設施和監管環境提出針對性意見，以確保這些關鍵行業能留在紐約、而非逃離。

曼達尼以「民主社會主義者」的身分當選市長後，因推動提升企業稅和富人稅而曾受到商界的爭議，成立商業諮詢委員會被認為是他向商界「伸出橄欖枝」之舉。不過，名單中雖有多名前任華爾街高管，但並未包括數家最大金融機構和科技業的現任高層。

作為委員會內唯一一名華裔，王佩錦曾擔任聯邦醫療保險支付諮詢委員會(MedPAC)委員、大紐約醫院協會(GNYHA)資深副總裁，現除擔任第一保健總裁外，還兼任紐約聯準銀行董事會主席和華人策劃協會(華策會)董事。

除王佩錦外，委員會內還包括Jefferson River Capital董事長詹姆斯(Tony James)、瑞銀前董事長沃爾夫(Robert Wolf)等金融界人士，以及紐約自由隊執行長克拉克(Keia Clarke)、時尚設計師布萊克伍德(Brandon Blackwood)、知名廚師兼餐廳業者薩繆爾森(Marcus Samuelsson)以及乳製品知名品牌Chobani創始人烏盧卡亞(Hamdi Ulukaya)等。

精華 FAQ

  • 他希望藉由邀集金融、科技、地產等業界代表，為紐約下一階段的經濟增長提供專業建議，同時回應外界對其政策立場的疑慮，向商界展現合作意願。

  • 王佩錦是委員會內唯一的華裔成員，現任第一保健總裁兼執行長，曾任MedPAC委員與GNYHA高層，並兼任紐約聯準銀行董事會主席及華策會董事。

  • 成員涵蓋金融、科技、地產、體育、娛樂、零售與醫療保健等領域，將向市府提出政策意見、推薦人才，並就基礎設施與監管環境提供具體建議。

曼達尼 華裔 紐約市

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