紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

華爾街 日報27日獨家報導，聯邦航空官員發現，兩名空中交通管制員在3月22日加拿大 航空一架噴射機於紐約拉瓜地亞機場 撞上消防車之前，提早了約1小時離開崗位。

這起跑道碰撞事故造成飛機上的正副機師雙雙身亡，另有六人受重傷。

據知情人士透露，聯邦航空管理局(FAA)正準備解雇這兩名管制人員。官員認定他們在當天班次結束前約一小時就已離開，導致拉瓜地亞塔台留守的兩名管制員在工作量吃緊時，沒有後援人力可以支援。

事故當晚，這座繁忙的機場的交通量是平時兩倍以上。

現任及前任管制員表示，提早離開的做法被稱為「提早放行」(early shove)，是這個行業由來已久的慣例。主管往往默許他們在忙碌時段過後，於班表正式結束前離開，這被視為一種非正式的福利。

FAA官員則將其視為一種打卡詐欺行為，技術上等同於詐騙美國政府。

此舉顯示川普政府對這項慣例採取強硬回應。知情人士透露，該機構今年已對10名以上涉嫌打卡詐欺或濫用休假政策的管制員採取解僱程序。

交通部長達菲(Sean Duffy)在聲明中表示：「絕大多數空中交通管制員都是了不起的愛國者，他們準時上班、完成全部班次，周而復始。但當一小部分人占美國納稅人的便宜、不公平地增加同僚的工作負擔，並影響到空域安全時，我們別無選擇只能採取行動。我們絕不容忍詐欺行為。」

FAA表示，今年迄今已招募超過2000名管制員，達成2026年招募目標的94%；該機構一直努力加快招募腳步，以緩解空中交通人力短缺的問題。

「提早放行」惡習

「提早放行」的問題近年浮上檯面，起因是2021年時任副總統賀錦麗(Kamala Harris)所搭乘的一架陸戰隊直升機發生驚險事件。FAA當時認定，在華盛頓特區附近雷根國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)值勤的管制員曾提早離開，導致留守的管制員必須承擔超出規定範圍的職責。

FAA當時對雷根國家機場的這項做法展開調查後，發現此一現象相當普遍。他們表示，該機構當時選擇不對管制員採取嚴厲懲處，部分原因是主管本身默許了這種提早放行的做法。