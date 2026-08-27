未繫安全帶遭拋飛 布碌崙公路車禍3少年慘死

南布碌崙(布魯克林)環帶公路(Belt Parkway)近貝瑞吉(Bay Ridge)一帶於25日深夜發生嚴重車禍，三名青少年因未繫安全帶遭甩飛身亡。圖為事發地周邊街景圖。(取自谷歌街景圖)

南布碌崙 (布魯克林)環帶公路(Belt Parkway)近貝瑞吉(Bay Ridge)一帶於25日深夜發生嚴重車禍，一輛凱迪拉克(Cadillac)休旅車遭後方本田 (Honda )車追撞後失控翻覆，車上三名少年遭甩出車外，送醫後不治身亡。警方於27日透露，三名死者未繫安全帶是造成此次死傷的主要原因。

警方消息指出，車禍發生於25日晚間11時35分左右，地點為環帶公路東行1號出口附近，鄰近日落公園與貝瑞吉65街。當時其中一名18歲的罹難少年馬克瑞許(Huzayfah Makharesh)駕駛一輛2002年黑色凱迪拉克Escalade休旅車，車上共載有五名青少年，沿環帶公路東行時車速偏快，從中線車道切入右側車道後，因前方車流減速而緊急煞車。一輛2024年黑色本田HR-V隨即從後方追撞該休旅車，導致休旅車撞上護欄後打轉並翻覆。車上五人中有三人未繫安全帶，遭甩出車外身亡，另外兩人因繫有安全帶，送往瑪摩利醫學中心(Maimonides Medical Center)後，目前情況穩定。

罹難的三名少年除了駕駛馬克瑞許、17歲的傑蘭迪迪(Konstantin Gerantidi)，以及16歲的雷曼(Abdul Rehman)。三人送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone-Brooklyn Hospital)搶救時已陷入危急狀態，最終仍宣告不治。

本田車駕駛為一名47歲女子，其與車上43歲女性乘客，同樣送往紐約大學朗格尼醫院後目前情況穩定。警方調查人員表示，倖存少年告訴警方，事發前這群人才剛離開附近一處加油站，當時正準備送大家回家途中發生意外。

警方透露，馬克瑞許持有效駕照，但過去曾收到六張罰單，包括超速、路肩違規行駛及不當變換車道等，他也曾因未出庭應訊交通罰單，導致駕照一度遭吊扣。

事故發生後，傷者家屬陸續趕赴醫院守候，警方仍在釐清車禍確切成因，調查持續進行中，目前尚無人遭到逮捕。