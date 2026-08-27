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紐約高速公路3起「碰瓷」詐保 2主嫌判刑

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紐約高速公路3起「碰瓷」詐保 切車急煞硬撞 2主嫌判刑

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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紐約市高速公路「碰瓷」詐保案27日宣判，兩名男子涉嫌在環帶公路(Belt Par...
紐約市高速公路「碰瓷」詐保案27日宣判，兩名男子涉嫌在環帶公路(Belt Parkway)、納蘇高速公路(Nassau Expressway)等地策畫三起蓄意撞車事故，再安排乘客假裝受傷、前往指定診所求醫，以向保險公司索賠。(州長辦公室視頻截圖)

紐約市高速公路「碰瓷」詐保案27日宣判，兩名男子涉嫌在環帶公路(Belt Parkway)、納蘇高速公路(Nassau Expressway)等地策畫三起蓄意撞車事故，再安排乘客假裝受傷、前往指定診所求醫，以向保險公司索賠。其中一起2024年10月的事故被受害者行車記錄器全程拍下，影片在社群媒體瘋傳，引發廣泛關注。皇后區地檢處表示，53歲主謀惠拉科查(Jaime Huiracocha)被判一至三年監禁，34歲駕駛穆里略(Victor Murillo)則被判2年。

皇后區地檢官凱茲(Melinda Katz)與州長霍楚(Kathy Hochul)26日公布判刑結果。檢方指出，惠拉科查負責招募參與者，並以現金報酬為誘因，指揮穆里略在高速公路上製造碰撞；穆里略則負責駕駛涉案車輛，以突然煞車、切入他車前方等方式迫使後車追撞。

若後車及時煞停，穆里略甚至會主動倒車撞向對方。碰撞後，他會迅速從駕駛座移到前排乘客座，再由乘客側下車，後座人員則以帆布或塑膠袋遮住後車窗，掩護其換位。穆里略之後搭乘預先安排的接應車離開，其餘乘客則留在現場假裝受傷，並依惠拉科查指示前往特定診所就醫。

檢方指出，三起事故發生在2024年8月至10月。首起事故於8月24日上午發生在環帶公路Erskine Street出口附近，一名47歲長島女子遭穆里略駕駛的銀色本田Civic切入前方並突然停車，最終追撞。女子的行車記錄器拍下穆里略事故後離開本田，進入前方一輛紅色起亞汽車逃離。

第二起事故於10月3日發生在林登伍德(Lindenwood)Cross Bay Boulevard附近的納蘇高速公路。一名44歲新澤西男子駕駛聯結車時，穆里略所駕駛的尼桑Xterra突然切入其前方，導致卡車來不及煞車而撞上。穆里略其後搭另一輛車離去，一名女子則向受害駕駛聲稱自己才是肇事車輛駕駛。

最受關注的一起發生於10月16日。一名31歲皇后區女子在玫瑰谷(Rosedale)附近環帶公路行駛時，穆里略駕駛本田Civic突然切入前方並急煞。女子及時停車避免撞上，不料穆里略隨即倒車，直接撞向女子車輛。行車記錄器同時拍到一輛紅色起亞Sportage尾隨女子，事故後又駛到本田前方接走穆里略。相關影片之後在網路上瘋傳。

惠拉科查今年5月承認三級保險詐欺及五級共謀罪，近日被判1至3年監禁；穆里略則承認二級蓄意製造機動車事故、四級保險詐欺及五級共謀罪，近日被判2年監禁，各項刑期同期執行。另外兩名參與事故的被告Maikel Martinez及Ivon Matus-Martinez也已認罪，預計下月判刑。

凱茲表示，蓄意製造車禍不僅危及被鎖定的駕駛，也將其他道路使用者置於危險中，最終推高所有紐約人的汽車保險成本。霍楚則表示，州府將持續打擊此類保險詐欺，「如果蓄意製造車禍、企圖詐騙或危害紐約人，就會被追究責任。」

精華 FAQ

  • 檢方指控，主嫌負責招募參與者並給現金報酬，由駕駛在高速公路上急煞、切車，甚至倒車撞向後車，再讓乘客假裝受傷，前往指定診所求醫索賠。

  • 3起事故發生在環帶公路與納蘇高速公路等路段，時間集中在2024年8月至10月。受害者包括長島女子、新澤西卡車司機與皇后區女子，皆遭突然切入、急煞或倒車撞擊。

  • 53歲主謀惠拉科查被判1至3年監禁，34歲駕駛穆里略被判2年，且刑期同期執行。另有Maikel Martinez與Ivon Matus-Martinez已認罪，預計下月判刑。

霍楚 皇后區 紐約市

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