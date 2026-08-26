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曼達尼修復BQE計畫 居民意見多：願忍受10年 但是…

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲修復布碌崙(布魯克林)皇后區高速...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲修復布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(BQE)三層懸臂結構的計畫，甫一公布便引發討論。(市交通局)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲修復布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(BQE)三層懸臂結構的計畫，甫一公布便引發討論。市府24日宣布，將全面封閉布碌崙高地(Brooklyn Heights)路段進行整修，並在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)邊緣的弗曼街(Furman Street)興建臨時道路，以應付每天約13萬輛車流量。部分社區團體擔憂臨時道路將衝擊這座耗時10年才完工的濱水公園，也有人主張市府應徹底拆除三層懸臂結構，而非僅止於修復。

布碌崙高地協會(Brooklyn Heights Association)執行主任伯恩巴克(Lara Birnback)批評，這項計畫並未讓紐約擺脫「羅伯特·摩西(Robert Moses)時代」遺留下來、早已被證實有害的都市高速公路模式，直言這項計畫「令人沮喪」。回顧2018年，該協會曾抗議時任市長白思豪（Bill de Blasio）推動、原將封閉觀景步道長達六年的方案，副市長克爾森(Julia Kerson)則表示，新方案確實降低了先前提案對社區造成的衝擊。曼達尼的整修計畫預估耗資40億元，預計於2040年完工。

多數當地居民雖不情願，仍願意忍受長達10年的施工干擾，只求三層懸臂結構不再是龜裂混凝土與鏽蝕鋼筋的樣貌。有居民表示，每逢下雨當地淹水嚴重，若放任不管只會每況愈下，屆時恐怕連步道與公園的通行權都會失去，認為整修有其必要；也有居民表示，相較於2018年會封閉步道的舊方案，新計畫聽起來好一些，並坦言社區居民無論如何都不會滿意，但不能什麼都遷就居民想法。

未來數月，市交通局將舉行公聽會定案，臨時道路對公園的影響仍是未知。倡議團體「紐約人公園權益組織」(New Yorkers for Parks)主任凱西(Kathy Park Price)呼籲市府公開施工範圍、時程及對公園通行、噪音、空氣品質等方面的影響。2023年，布碌崙大橋公園董事會就曾致函警告市府，不應在弗曼街上方興建臨時道路，指出基本地理條件並未改變，社區也早已否決白思豪時代的類似方案。

市議員雷斯勒(Lincoln Restler)、文雅麗(Jo Anne Simon)與州參議員郭納德(Andrew Gounardes)將延宕歸咎於前市長亞當斯(Eric Adams)，強調整修不應再拖延，並盼此工程能作為過渡措施，讓紐約規畫後BQE時代。這項工程仍須經市議會通過土地使用申請，徵用公園用地則需州議會批准。

伯恩巴克也質疑，整修僅能延長道路壽命40年，質疑「到了2080年，真的有人希望紐約還維持現在這副BQE的模樣嗎」，並感嘆子孫後代恐仍要承受同樣的污染與環境惡化，「令人相當沮喪」。

精華 FAQ

  • 市府計畫全面封閉布碌崙高地路段進行整修，並在布碌崙大橋公園邊緣的弗曼街興建臨時道路，以承接每日約13萬輛車流，整體工程預估耗資40億元，目標2040年完工。

  • 反對者擔心臨時道路會破壞耗時10年完工的濱水公園，也質疑修復只是延壽而非根治問題；不過不少居民仍認為，若不整修，龜裂混凝土與鏽蝕鋼筋只會持續惡化。

  • 未來數月市交通局將舉行公聽會定案，此外工程還須經市議會通過土地使用申請，若要徵用公園用地，則必須再取得州議會批准，臨時道路對公園的實際影響也仍待確認。

曼達尼 布碌崙 皇后區

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