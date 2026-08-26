我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」網心疼

害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠171億

紐約市府承認：錯誤通知上千名居民繳納「第二居所稅」

記者顏潔恩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼市府宣布，將「第二居所稅」的豁免申請期限再延至10月6日。(路透)
市長曼達尼市府宣布，將「第二居所稅」的豁免申請期限再延至10月6日。(路透)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)市府近期承認，在推行「第二居所稅」(pied-à-terre tax)政策期間，錯誤通知了超過1200名紐約居民，稱他們可能需要繳納這項稅款；市府律師25日也在提交的文件中透露，將延長部分屋主的豁免申請期限至10月6日(周二)。

據悉，這已是曼達尼市府第二次延後申請期限，原定期限為8月底，在新稅制推出後引發大規模反彈，便把期限延至9月18日，如今再延到10月6日。

當時這項針對紐約市豪宅及第二住所的新稅制推出後，市財政局(DOF)向約1萬7000名紐約人寄出通知，警告他們可能面臨額外稅單，但也可以提出申訴，證明房屋是自己的主要住所。

不過，市財政局最近在法庭文件中承認，其中至少1210封通知被錯誤寄往實際上屬於主要住所的房產地址；市府表示，隨著取得更多2025年個人所得稅資料，正努力修正這項錯誤。

而市財政局近日取得州府提供的2025年最新稅務資料，因此預計在8月31日(周一)前再寄出約1萬800封通知，提醒屋主必須證明房產是自己的主要住所，否則可能需要繳納這項附加稅。

其中包括約6400個由公司或信託持有的房產，以及約4400個市財政局目前無法確認是否為主要住所的地址；當局發言人表示，市府一直希望確保紐約居民有足夠的時間和資訊，因此決定將豁免申請期限延長至10月6日，讓符合條件的屋主有更多時間提出申請。

截至25日，至少有5500名收到通知的居民提出申訴，其中約2900件已獲批准，另外共有約1萬1000人開始申請豁免。

「第二居所稅」推行後，史泰登島曾有五名屋主聯合向市府提訴，他們的代表律師則是曾擔任前市長亞當斯(Eric Adams)第一副市長的馬斯特羅(Randy Mastro)；馬斯特羅表示，市府最新發布的這些文件基本上等同於承認此次新稅制推行出現「重大失誤」。

他批評，市府沒有事先確認哪些房屋真正符合課稅條件，反而將舉證責任轉嫁給大量紐約居民，迫使他們證明「自己確實住在自己的房子裡」；針對先前發起訴訟的五名屋主，市府也表示，他們的豁免申請目前已獲得批准。

精華 FAQ

  • 市府承認，至少有1210封通知誤寄到實際屬於主要住所的房產地址，導致超過1200名紐約居民被誤認為可能需要繳納第二居所稅。

  • 市府已兩度延長申請期限，原本先從8月底延到9月18日，如今再延至10月6日，讓符合條件的屋主有更多時間提出豁免申請。

  • 代表屋主的律師批評，市府未先確認哪些房屋真正符合課稅條件，就把舉證責任交給居民，迫使他們證明自己的房子確實是主要住所。

紐約市 曼達尼

上一則

美網100元優惠票1000張 紐約市民26日上午開搶 每人限購2張
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市近萬屋主申請「第二居所稅」豁免 2318份獲准

紐約市近萬屋主申請「第二居所稅」豁免 2318份獲准
紐約第二居所稅一波三折 上訴法院暫准市府恢復推進

紐約第二居所稅一波三折 上訴法院暫准市府恢復推進
紐約市長曼達尼「第二居所稅」政策 史泰登島法官暫叫停

紐約市長曼達尼「第二居所稅」政策 史泰登島法官暫叫停
96萬房主身分遭洩…市議會第2居所稅聽證會 市府缺席

96萬房主身分遭洩…市議會第2居所稅聽證會 市府缺席

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342美元；四口之家則需要高達29萬1533美元，才能維持相對舒適的生活。示意圖（路透）

年薪6位數成門檻…紐約一家四口年入30萬 才能過得舒適

2026-08-18 15:24
管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為朱愛玲。(市警局提供)

紐約法拉盛3名華裔女子接連失蹤 最長失聯逾2周 警籲協尋

2026-08-19 13:44

超人氣

更多 >
三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽
川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科