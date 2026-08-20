大紐約僑界聲援徐佳青 籲僑務預算審查勿陷政治攻防

大紐約地區僑務榮譽職人員及僑胞20日在法拉盛舉行聯合記者會，聲援僑委會委員長徐佳青，並呼籲立法院審查預算時考量海外僑務實際需求。(記者戴慈慧/攝影)

大紐約地區多名僑務榮譽職人員及僑胞20日在皇后區法拉盛 舉行聯合記者會，聲援近期因海外出訪引發爭議的僑務委員會委員長徐佳青，並反對立法院大幅刪減僑委會國外旅費。與會者形容，此次是僑界罕見的第二次大規模集結，上一次要追溯至馬英九 政府時期，當年傳出僑委會可能遭裁併，引發海外僑界串聯反對。

這場記者會由僑務諮詢委員林映君主持，大紐約區僑務委員鍾文忠擔任總召集人，總統府資政蘇春槐、國策顧問莊振輝，以及僑務委員許伯丞、江俊霖、鄭吉成、褚月梅、戴松昌等人出席。現場也有多名僑務榮譽職人員及僑胞到場，並共同發表聲明。

近期台灣立法院審查中央政府總預算，民眾黨團提出刪減僑委會70%國外旅費；徐佳青此前26天走訪歐美七國、花費約115萬元，也因公開版出國報告內容過於簡略，遭在野黨質疑「假考察、真觀光」。民眾黨團認為，政府官員海外出訪使用公帑，行程及成果理應接受國會檢驗。

鍾文忠表示，僑務工作的對象本來就在海外，若大幅削減出國經費，將直接限制僑委會與海外僑社接觸。他說，徐佳青到訪紐約時，行程往往排得相當緊密，除僑團外，也與僑校及台商接觸，因此不能單純把海外出訪視為一般考察。他強調，僑界支持國會監督，但希望預算審查「回歸專業」，不要讓政治攻防影響僑務工作。

林映君則表示，自己政治立場偏藍，而現場也有立場偏綠的僑界人士，此次共同站出來，就是希望凸顯議題並非藍綠之爭。她說，僑務工作很大一部分建立在人與人的往來，尤其僑社、僑校及台商與台灣之間的關係，很難完全透過網路或視訊取代。

蘇春槐也表示，徐佳青過去到紐約時，曾就僑社合作、台灣會館未來改建等議題與地方人士直接溝通。他認為，在台灣拓展國際交流之際，海外僑社仍扮演重要角色，不宜因政治爭議削弱相關資源。

褚月梅則從僑教角度指出，海外中文教育及青年活動本來就需要大量民間募款及志工投入，僑委會資源有限；她形容海外僑社就像「僑委會委員長的外在辦公室」，官員實際到訪，才能直接了解地方需求。

與會人士還特別提到，這類僑界集體表態並不常見。2008年馬英九政府推動組織改造期間，曾出現裁併僑委會構想，當時華僑救國聯合總會等團體發動海外僑社連署，要求保留僑委會。與會者表示，這次因僑務預算及徐佳青出訪爭議再度集結，也反映部分海外僑胞對僑務資源可能縮減的憂慮。

徐佳青的出訪爭議目前仍在台灣延燒。她19日赴立法院進行專題報告時表示，歷任僑委會委員長都有為節省經費而獨自出訪的情況，海外工作則仰賴全球42個服務據點及外交部駐外館處協助。她也表示，國外旅費及媒宣經費遭大幅刪減，將影響僑務工作的推動。

大紐約僑界此次聲明則強調，支持國會合理監督及檢視公帑使用，但希望相關討論能回到僑務工作的實際需要。與會人士並將持續徵集連署，計畫把大紐約僑界的聲明送回台灣，向立法院及相關單位表達立場。

大紐約地區僑務榮譽職人員及僑胞20日在法拉盛舉行聯合記者會，聲援僑委會委員長徐佳青並關切僑務預算刪減，總召集人鍾文忠在會中發言。(記者戴慈慧/攝影)