市府聯手曼哈頓地檢，打擊移民詐騙、逼遷及欠薪。(記者許振輝╱攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)、曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)及市消費者和勞工保護局(DCWP)局長萊文(Samuel A.A. Levine)20日宣布建立「經濟正義」合作機制，重點打擊工資盜竊(wage theft)、房東騷擾逼遷，以及專門針對移民 的詐騙 行為；雙方將共享案件資料、線索及調查策略，並在適當情況下同步推進刑事及民事程序。

根據雙方19日簽署、為期四年的合作備忘錄(MOU)，曼哈頓地檢處與DCWP今後可依法共享包括機密資料在內的調查資訊，並協調執法行動。兩個機構仍將各自保留其司法管轄範圍內的獨立執法權力。

過去DCWP亦會將涉嫌犯罪案件轉介曼哈頓地檢處，但市府表示，新機制將使轉介及資訊共享更加制度化，以加快對違法雇主、欺詐者及惡劣房東的調查和追責。雙方亦計畫與勞工、消費者保護及移民服務團體合作，在曼哈頓舉辦全區宣傳活動，向市民介紹勞工及消費者權益。

曼達尼表示，若有人盜取工資、騷擾租客迫使其搬離住所，或利用移民身分進行詐騙，市府將把這些行為當作犯罪處理。他說，DCWP與曼哈頓地檢處今後將「共享檔案、共享線索並共同推進」，讓每天辛勤工作的紐約客獲得政府保障。

白艾榮表示，在生活成本高漲之際，弱勢居民最容易成為欠薪、詐騙及房東騷擾的受害者；透過與DCWP合作，兩個部門可更有效率地利用刑事與民事手段追究違法者責任。萊文則表示，共享數據及調查策略，可望加快追責並為受害者取得實際經濟補償。

所謂「工資盜竊」，可包括雇主未支付員工所有實際工作時數的工資。例如，一名員工名義上被雇主以兼職身分聘用或申報，但實際長期每周工作40小時甚至更長，若雇主僅支付部分工時薪資，未為所有實際工作時間支付報酬，便可能涉及工資盜竊。若員工依法屬於可獲加班費的非豁免僱員，雇主對每周超過40小時的工作時間未支付加班費，也可能構成欠薪。

此外，若雇主要求員工繳交數千元「保證金」、以罰款或其它名義非法扣減工資，或拒絕支付依法或依公司政策已累積的工資及相關福利，也可能涉及違反州或聯邦勞工法。

曼哈頓地檢處負責調查及起訴涉及工資盜竊、勞工剝削、危險工作環境、針對移民的詐騙及房東騷擾等案件。近期案件包括起訴一家奢侈服裝品牌涉嫌剝削員工及欠薪、起訴一名涉嫌騙取流動餐車攤販逾5萬元的男子，以及一宗租屋詐騙案。

在曼哈頓遭遇工資盜竊或危險工作環境者，可致電或傳訊曼哈頓地檢處工人保護組(Worker Protection Unit)，電話為(646)712-0298。認為自身勞工或消費者權益受侵害者，也可向DCWP提出投訴。