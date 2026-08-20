紐約女子效忠「伊斯蘭國」密謀炸州議會大廈被捕

霍楚20日發布聲明，針對炸彈事件表示已沒有威脅，但會持續與執法合作夥伴密切合作。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州 府奧伯尼(Albany)一名女子涉嫌宣誓效忠「伊斯蘭國」(Islamic State)，19日與一名聯邦臥底探員會面時身上攜帶一把槍枝和假爆炸裝置，並在此之前曾透露有炸毀紐約州議會大廈的計畫，當場被捕。

聯邦法院20日提交的一份刑事申訴書指出，35歲的鮑伊(Jessica Bowie)19日與她以為能協助她實施攻擊的線人見面後，身上攜帶一把槍械及一個假爆炸裝置，聯邦臥底確認她有炸毀州議會大廈的意圖後，當場將人逮捕；她20日奧本尼法院出庭，被下令拘留，等待審判，目前鮑伊的代表律師尚未就此置評。

根據刑事申訴書，鮑伊約在五年前改信伊斯蘭教，並錄製了一段阿拉伯語訊息，宣誓效忠「伊斯蘭國」領導人；逮捕前夕，她曾向聯邦調查局(FBI)線人傳送訊息，尋求協助製造爆炸物，並表示希望攻擊州議會大廈。她透露打算將炸彈放在外送袋中，並放置於州議會大廈的Washington大道入口附近，同時向線人發簡訊寫道，「我想盡可能摧毀這棟建築，並在參議員開會時殺死他們，我希望這件事能對美國體制造成影響。」

期間她也購買可以用來製造炸彈的材料，並後來對該名FBI線人說道，「你已經知道得夠多了，沒有什麼可以幫我的了」，還說「我之前已經谷歌搜尋過了，我知道自己要坐牢的」；根據刑事申訴書中所附的監視器畫面，鮑伊在今年7月21日至8月9日期間曾五度前往州議會大廈。

據悉，州議會大廈坐落於奧伯尼市中心上方的一座山丘上，大樓內設有州長霍楚(Kathy Hochul)的辦公室，以及州參議院和州眾議院召開會議的議事廳，在每年1月至6月期間，議員們通常會在這裡進行議會會期；針對此事件，霍楚已發布聲明向FBI表示感謝，並透露「當前沒有緊急的威脅，但我們將持續與執法合作夥伴密切合作，保護紐約州民及我們的社區安全。」