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紐約911當機長達7小時 近1700通緊急電話求救無門

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約市的911緊急通報系統周二發生故障，導致近1700通緊急求助電話在長達7小時...
紐約市的911緊急通報系統周二發生故障，導致近1700通緊急求助電話在長達7小時內無法正常接通，示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約市官員表示，紐約市的911緊急通報系統周二發生故障，導致近1700通緊急求助電話在長達7小時內無法正常接通，市府估計最多有400名紐約市民受到影響。

這起故障發生在位於布朗士（Bronx）的911接線中心。該中心是紐約市兩座911公共安全接線中心之一。系統故障期間，紐約部分地區的民眾無法正常與911接線員取得聯繫，問題從凌晨3點13分持續至上午10點。

消息人士指出，初步研判這次故障可能源於軟體問題，並非惡意網路攻擊。

紐約市在布碌崙（布魯克林）另設有一座公共安全接線中心（Public Safety Answering Center），該中心並未受到此次故障影響。

紐約市政府發言人愛德華茲（Jeremy Edwards）周三向紐約郵報表示，約有1700通撥打911的電話受到影響，其中市府估計最多有400名紐約市民未能與911接線員建立通話。

他表示，這次故障不僅造成部分來電無法正常接通，也出現接線員無法聽見來電者聲音的情況。

在系統故障期間，共有5659通涉及緊急醫療服務（EMS）、紐約市消防局（FDNY）或紐約市警察局（NYPD）的電話進入911系統。

愛德華茲在聲明中表示，「這項問題目前已經解決，公共安全接線中心 II（PSAC II）目前運作正常。從昨天上午10點19分開始，所有911電話都已成功接通，並由接線員進行處理。」

他並表示，市府已於夜間對系統進行密集測試，並持續24小時、全年無休監控電話傳送、網路流量路徑及通話量。同時，市府也與技術服務供應商密切合作，以確保不會再次發生類似的服務中斷。

紐約市自2004年起，在時任市長彭博（Michael Bloomberg）任內著手全面升級老舊的911系統。

然而，根據紐約市調查局（Department of Investigation）2015 年發布的一份報告，這項升級計畫過程中曾出現進度延誤、成本超支及長期管理不善等問題，最終使整項計畫的成本增加至超過20億美元。

截至周三，市府官員表示，他們仍在調查這次持續數小時的911系統故障究竟是如何發生。

愛德華茲表示，「我們目前仍在調查這起事件的具體情況。我們的重點是確切了解究竟發生了什麼、確保受到影響的來電者獲得適當的後續處理，並採取所有必要措施，防止類似事件再次發生。」

精華 FAQ

  • 故障從凌晨3點13分持續到上午10點，總計約7小時，約有1700通撥打911的電話受到影響，其中市府估計最多有400名市民未能成功接通接線員。

  • 問題發生在布朗士的911公共安全接線中心，也就是PSAC II；紐約市在布碌崙的另一座公共安全接線中心並未受到影響，仍正常運作。

  • 消息人士初步研判可能是軟體問題而非惡意網攻。市府已修復系統、進行密集測試，並24小時監控通話與網路流量，同時與供應商合作防止再度中斷。

布朗士 布碌崙 紐約市

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