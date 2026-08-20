布碌崙17歲少年頭部中彈亡 警緝2嫌

布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)19日晚間發生一起槍擊案，一名17歲少年頭部中彈身亡。圖為事發地街景圖。(取自谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林)東紐約(East New York)19日晚間發生一起槍擊 案，一名17歲少年頭部中彈身亡，嫌犯犯案後逃逸不知所蹤，警方仍在追緝兩名涉案男子。同一晚附近街區另發生一起少女遭砍傷案，警方初步研判兩案並無關聯。

警方表示，17歲的死者喬丹 (Ahmir Jordan)，當日間約8時20分許，在紐洛茲大道(New Lots Avenue)近米勒大道(Miller Avenue)一間餐廳外遭槍擊頭部，送往布魯克戴爾大學醫院醫學中心(Brookdale University Hospital Medical Center)後宣告不治。警方指出，槍擊起因於兩名男子間的口角衝突，喬丹的遺體直到20日凌晨1時許才從餐廳內移出。喬丹居住離案發地逾兩哩的貝德弗-史岱文森(Bed-Stuy)，警方表示他過去並無不良紀錄。

另有一名35歲男子在槍擊發生時疑似人在餐廳內，遭玻璃碎片擦傷右臂受輕傷送醫。警方指出，案發原因尚不明朗，兩名嫌犯作案後逃離現場，身著全黑衣物並戴藍色口罩，目前尚未有人被捕，調查仍在進行中。

案發地點對面一間遊民收容所的一名員工表示，他當時在收容所內聽到槍聲。「我人在收容所裡，馬上趴下，所有人都趴下了。等外面安靜後我才出來查看狀況，」這名員工另透露自己看到兩名男子沿著紐洛茲大道跑走，「看起來很年輕，像是青少年。」

同一晚約8時30分許，距槍擊現場不到半哩的凡西克蘭大道(Van Siclen Avenue)也發生一起13歲及15歲的少女遭刀刺傷的案件，被送往布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)後狀況穩定，警方目前研判兩起案件並無關聯。

根據市警局數據，喬丹是今年以來紐約市至少第13名死於槍擊的青少年。今年稍早，12歲男童佛雷特斯(Jacob Freytes)在布朗士區一間小雜貨店外遭流彈波及身亡。另有一名7個月大女嬰在布碌崙坐嬰兒車隨家人外出時，遭兩名意圖射殺他人的男子波及喪命。去年全年，紐約市共有25名青少年死於槍擊案。

負責該轄區的第75分局，今年槍擊案件與凶殺案均呈下降趨勢，凶殺案較去年同期下降10%，槍擊事件下降約3%。