紐約等地連爆3起持槍搶劫 2匪疑故意撞車 誘下車洗劫

紐約市警近日通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)

紐約市警近日通緝兩名涉嫌在皇后區 連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛 、南皇后區等地，至少三名男子受害。警方表示，嫌犯疑似故意駕車擦撞受害人車輛，趁對方下車查看時持槍威脅，再搶走名表、珠寶、現金甚至整輛汽車，三案遭竊財物總值超過15萬元。

警方表示，第一起案件發生於14日上午約7時02分，地點位於法拉盛57路138-18號對面，屬市警109分局轄區。一名40歲男子當時坐在車內，一輛懸掛新澤西州車牌X68NPS的白色Acura TLX擦撞其車輛。男子下車查看損壞情況後，兩名嫌犯隨即從Acura下車上前，其中一人亮出槍支，要求他交出車鑰匙及隨身財物。

受害人被搶走錢包、信用卡、身分證件及約30元現金後，兩名嫌犯更直接開走他懸掛紐約州 車牌HKD7084的寶馬X3，沿緬街向南逃往長島高速公路方向。警方估計，包括車輛在內的失竊財物價值約4萬4630元，受害人並未受傷。

一天後，兩名嫌犯疑似再次犯案。15日上午約8時，一名32歲男子在牙買加林登大道168-06號前、自己的停放車輛後方時，遭兩名男子接近。其中一人持槍要求他交出勞力士(Rolex)手表及錢包，受害人還被迫交出一個裝有個人物品及約4000元現金的手提包。

警方表示，持槍嫌犯之後更以槍枝擊打受害人頭部，造成撕裂傷；兩人隨後進入受害人的車內翻找財物，再駕駛一輛深色BMW逃逸。受害人受輕傷，無須送院，該案損失財物總值約6萬7900元。

第三起案件發生於19日凌晨約3時50分，地點位於霍華德海灘一帶155大道82-14號前，屬市警106分局轄區。一名26歲男子坐在車內時，遭一輛深色BMW擦撞。男子下車查看後，車內兩名男子靠近，其中一人亮槍並出言威脅，強行扯走其頸上的項鍊。

嫌犯還搶走受害人的其他珠寶、錢包、信用卡、門禁卡、身分證件及約180元現金，隨後駕駛深色BMW逃離現場。受害人受輕傷但未送院，警方估計遭竊財物價值約4萬6230元。

警方目前將三案列為連環搶劫模式(pattern)調查，並公布兩名嫌犯及涉案車輛影像，呼籲民眾協助辨認。任何掌握線索者，可致電市警止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可透過犯罪制止網站或X平台@NYPDTips提供消息，所有線索均保密。

紐約市警近日通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為涉事車輛。(市警局提供)

紐約市警近日通緝兩名涉嫌在皇后區連續犯下三起持槍搶劫案的男子，案件橫跨法拉盛、南皇后區等地，至少三名男子受害。圖為涉事車輛。(市警局提供)