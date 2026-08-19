皇后區貝賽北方大道商舖2350萬元易主 亞裔商圈變化受關注

交易物業位於北方大道(Northern Blvd)213-04號，現有建築面積約2萬4000平方呎。(谷歌地圖)

皇后區 貝賽北方大道(Northern Blvd)與貝爾大道(Bell Blvd)附近一處整排商業物業近日以2350萬元易主。交易物業位於北方大道(Northern Blvd)213-04號，現有建築面積約2萬4000平方呎，折合每平方呎成交價約979元；除現有商舖外，物業還擁有逾7萬平方呎尚未使用的開發權，未來是否進一步改建或開發受到關注。

根據商業地產媒體報導，買方為First Pioneer Properties與ABS Partners Real Estate，賣方則為Levy Properties。交易於本月完成，目前新業主尚未對外公布後續發展計畫。

該物業位於貝賽主要商業地段之一，靠近北方大道與貝爾大道交口，目前為一排單層零售商舖。現有租戶包括急診醫療中心，以及嬰幼兒用品店Bebeang嬰兒商店，現階段仍維持正常營業。

值得注意的是，除現有約2萬4000平方呎建築外，相關物業資料顯示，該地另帶有約7萬4350平方呎尚未使用的開發權。新業主目前尚未透露是否考慮住宅、商住混合或其他開發用途。

這一帶近年也持續出現亞裔 人口及亞裔商業向東發展的趨勢。隨著法拉盛核心區租金及商業環境變化，部分華裔、韓裔居民和商戶逐步向莫瑞丘(Murray Hill)、貝賽及更東側地區移動，貝爾大道與北方大道周邊的亞洲餐飲、茶飲及零售業態也愈來愈常見。

此次交易所在地正處於這一商業走廊內，現有嬰幼兒用品店等商戶亦服務周邊家庭客群。隨著新業主入場，現有租戶能否長期保留、租金及商業組合是否出現變化，亦將影響附近居民及商家。

北方大道貝賽一段近年持續受到地產投資者關注。附近北方大道211-20號等物業亦曾以具混合用途開發潛力的地塊形式推向市場，反映這一帶除現有零售價值外，土地及可開發面積也逐漸成為交易重點。

至於附近同樣位於北方大道上的White Castle，目前尚未有可靠公開資訊顯示該物業已收到收購報價或完成出售。

未來新業主是否會維持現有低層零售格局，或利用剩餘開發權提出新項目，目前仍有待進一步公布。