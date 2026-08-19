紐約油罐車翻覆2000加侖汽油外洩 納蘇皇后交界要道封閉

圖為油罐車翻覆後，汽油仍不斷流向路面，當局緊急封鎖周邊道路處理。(取自Citizen)

一輛油罐車19日在紐約納蘇郡與皇后區 交界處翻覆，約2000加侖汽油外洩，部分流入雨水下水道及牙買加灣(Jamaica Bay)。事故造成繁忙的洛克威公路(Rockaway Turnpike)雙向封閉，並波及公車交通及甘迺迪國際機場(JFK )周邊商業活動，當局呼籲駕駛暫時避開附近道路。

事故發生在納蘇郡與皇后區交界的Meadowmere Park。納蘇郡消防副協調員表示，翻覆的油罐車容量為1萬2400加侖，事發時載有約8500加侖汽油，估計約2000加侖流到路面、雨水下水道及牙買加灣水域。截至19日下午，漏油情況已大致受到控制。

洛克威公路是連接長島五鎮(Five Towns)地區與皇后區南部的主要道路。警方封閉從納蘇郡賓州大道(Peninsula Boulevard)至皇后區布洛威爾大道(Brookville Boulevard)之間路段，雙向車道均無法通行，並提醒駕駛改走其他道路。

事故也影響大眾運輸，Q113及Q114公車出現延誤。消防部門表示，由於附近部分商家為JFK機場提供相關服務，封路也可能對機場周邊商業運作造成影響。

多個消防單位、納蘇郡警方、危險物品處理小組及紐約市消防局(FDNY)均趕到現場。消防人員以泡沫控制外洩汽油，同時檢測附近建築物內是否出現危險的可燃氣體濃度。

由於部分汽油已隨排水系統流入牙買加灣，紐約州環境保護廳(DEC)及美國海岸防衛隊也派員到場，監測外洩對水域造成的污染。

事故共有三人受傷，但均未要求送醫。消防部門表示，現場仍屬緊急事故處理階段，並已要求更多消防單位增援，預計清理及應變工作還需持續數小時。