史泰登島衛生新基地啟用 騰出舊址空間進駐232戶平價住宅

於史泰登島「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生局車庫於本周啟用。(圖片取自TEN Arquitectos)

紐約市府25日啟用位於史泰登島 「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生局車庫，取代北岸使用長達68年的老舊「澤西街車庫」(Jersey Street Garage)。隨著衛生局作業遷出舊址，原車庫用地未來將改建為232戶平價住宅、公共開放空間及一間超市。

這座新的「鮮溪」衛生綜合大樓，早在12年前便已規畫，作為史泰登島北岸「澤西街車庫」(Jersey Street Garage)的替代設施。這棟屋齡68年的老舊建築即將拆除，原址位於澤西街539號，未來將改建為232戶平價住宅，並附設公共開放空間及一間超市，社區開發案中也將全面納入綠色基礎建設。市府表示，遷移衛生局作業將大幅減少當地重型卡車交通量，改善行人安全，同時降低壅塞與噪音，提升居民生活品質。

新建的兩層樓衛生大樓面積達14萬平方尺，同時服務史泰登島第一及第三衛生分區，內設人員辦公室、集合區、員工餐廳及更衣室等設施。園區內另設有可儲存400萬磅道路用鹽的新鹽料儲存棚、新加油站、升級後的家庭有害廢棄物暨資源回收投遞站，以及擴充後的衛生局車輛停車空間。工程同時包含污水壓力管線及雨水系統等重大基礎設施升級，並對現有的區級維修廠進行整修現代化，另增設屋頂太陽能系統與天窗等永續設計。

至於現有的史泰登島第3分區設施市府則將予以整修，繼續作為里奇蒙區維修廠使用，並兼作第1及第3分區車輛的防寒儲放空間。

當日市長曼達尼(Zohran Mamdani)偕同衛生局(DSNY)局長安德森(Gregory Anderson)、設計與建設局(DDC)局長歐楚亞(Paul Ochoa)出席啟用儀式。曼達尼表示，「無論暴風雪或晴朗天氣，我們的衛生局員工都讓這座城市保持整潔、正常運轉，他們理應擁有能反映其每日敬業表現的優質設施。」並指出，新的鮮溪綜合大樓將強化史泰登島居民所仰賴的各項服務，從垃圾清運、街道清潔，到剷雪與撒鹽都涵蓋在內。