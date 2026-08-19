我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

財政部「官宣」：國債突破40兆美元

史泰登島衛生新基地啟用 騰出舊址空間進駐232戶平價住宅

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
於史泰登島「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生...
於史泰登島「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生局車庫於本周啟用。(圖片取自TEN Arquitectos)

紐約市府25日啟用位於史泰登島「鮮溪」(Fresh Kills)園區、占地13.55畝的兩座全新衛生局車庫，取代北岸使用長達68年的老舊「澤西街車庫」(Jersey Street Garage)。隨著衛生局作業遷出舊址，原車庫用地未來將改建為232戶平價住宅、公共開放空間及一間超市。

這座新的「鮮溪」衛生綜合大樓，早在12年前便已規畫，作為史泰登島北岸「澤西街車庫」(Jersey Street Garage)的替代設施。這棟屋齡68年的老舊建築即將拆除，原址位於澤西街539號，未來將改建為232戶平價住宅，並附設公共開放空間及一間超市，社區開發案中也將全面納入綠色基礎建設。市府表示，遷移衛生局作業將大幅減少當地重型卡車交通量，改善行人安全，同時降低壅塞與噪音，提升居民生活品質。

新建的兩層樓衛生大樓面積達14萬平方尺，同時服務史泰登島第一及第三衛生分區，內設人員辦公室、集合區、員工餐廳及更衣室等設施。園區內另設有可儲存400萬磅道路用鹽的新鹽料儲存棚、新加油站、升級後的家庭有害廢棄物暨資源回收投遞站，以及擴充後的衛生局車輛停車空間。工程同時包含污水壓力管線及雨水系統等重大基礎設施升級，並對現有的區級維修廠進行整修現代化，另增設屋頂太陽能系統與天窗等永續設計。

至於現有的史泰登島第3分區設施市府則將予以整修，繼續作為里奇蒙區維修廠使用，並兼作第1及第3分區車輛的防寒儲放空間。

當日市長曼達尼(Zohran Mamdani)偕同衛生局(DSNY)局長安德森(Gregory Anderson)、設計與建設局(DDC)局長歐楚亞(Paul Ochoa)出席啟用儀式。曼達尼表示，「無論暴風雪或晴朗天氣，我們的衛生局員工都讓這座城市保持整潔、正常運轉，他們理應擁有能反映其每日敬業表現的優質設施。」並指出，新的鮮溪綜合大樓將強化史泰登島居民所仰賴的各項服務，從垃圾清運、街道清潔，到剷雪與撒鹽都涵蓋在內。

精華 FAQ

  • 新啟用的鮮溪衛生綜合大樓，主要是取代位於北岸、已使用68年的澤西街車庫。市府規畫多年後完成搬遷，讓衛生局作業改至新基地集中運作。

  • 舊址位於澤西街539號，將拆除後改建為232戶平價住宅，並配置公共開放空間與一間超市，社區開發也會全面納入綠色基礎建設。

  • 新基地可集中垃圾清運、剷雪與撒鹽等服務，並減少重型卡車進出帶來的壅塞、噪音與安全風險；同時配備儲鹽棚、加油站、回收站與太陽能設施，提升整體效率。

史泰登島

上一則

紐約州DMV電腦系統升級 駕車人若有未繳外州罰單 駕照恐被拒換新
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長島市將建千戶住宅 三分之二為可負擔住房

長島市將建千戶住宅 三分之二為可負擔住房
伊麗莎白街花園官司將和解 另建180戶可負擔住宅

伊麗莎白街花園官司將和解 另建180戶可負擔住宅
滅鼠新規擬上路 鼠患投訴 衛生局14天內須派員檢查 最高罰2000元

滅鼠新規擬上路 鼠患投訴 衛生局14天內須派員檢查 最高罰2000元
檀香山拆市有地建物 將建可負擔住宅

檀香山拆市有地建物 將建可負擔住宅

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

2026-08-12 19:41
孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森。（路透）

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

2026-08-14 13:21

超人氣

更多 >
前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學
三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解
阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出

阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出