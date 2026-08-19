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紐約州DMV電腦系統升級 駕車人若有未繳外州罰單 駕照恐被拒換新

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
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紐約州車輛管理廳(DMV)升級了電腦系統並聯網，駕車人在外州所吃的一張久遠的罰單...
紐約州車輛管理廳(DMV)升級了電腦系統並聯網，駕車人在外州所吃的一張久遠的罰單都可能導致駕照無法更新。圖民眾在車輛管理廳排隊。(記者高雲兒／攝影)

有多年未繳的交通罰單？有遺忘多時的違規記錄？即使這些罰單是在幾十年前，或是在外州開出，你也可能被追責。由於紐約州車輛管理廳(DMV)，升級了電腦系統並聯網，這些發黃的罰單正成為紐約州部分居民更新駕照時的「攔路虎」。

據新聞日報(Newsday)報導，對於紐約州的駕車人來說，這算是一次「舊帳清算」；此前，麻州、伊利諾州和新澤西州等地的駕車人也經歷過類似情況，當時這些州啟用了能夠調取包括外州記錄在內的舊檔案的新系統。

「紐約州DMV採用的新系統正在接入來自其他州的信息，」雪城(Syracuse)地區麥迪遜郡(Madison County)書記官凱維爾(Michael Keville)在社媒臉書(Facebook)視頻中發文提醒駕車人。

凱維爾像紐約州北部其他一些郡的書記官一樣，同時擔任DMV的代理人。他說，曾有一位居民來補辦駕照，卻被電腦系統拒絕，原因經查竟是一張1989年的未繳交通罰單。

紐約州DMV發言人麥克盧爾(Walter McClure)表示，這一系統隸屬於國家公路交通安全管理局(NHTSA)的「全國駕駛員登記系統」(National Driver Register)。該局也負責營運「問題駕駛員指向系統」(Problem Driver Pointer System)。所有州都參與其中，該登記系統也包含駕照被吊銷者的資訊。

麥克盧爾說：「任何來自外州的未決違規記錄，都必須由當事人與該州解決後，我們才能繼續辦理駕照更新手續。」

東北港(East Northport)居民韋斯(David Weiss)表示，他的一張39年前在羅德島州(Rhode Island)所吃的罰單，現在導致他無法更新駕照。

他說，「我願意支付任何未繳罰單，也願意配合做任何事，但眼下在羅德島州撤銷對我的違規記錄之前，紐約州方面無能為力」。韋斯是新聞日報記者的父親，他說他的駕照將在19日到期，目前仍在等待羅德島州DMV回覆他的諮詢。

不過，美國汽車協會東北分會(AAA Northeast)發言人辛克萊(Robert Sinclair Jr.)表示，這項升級發生在今年稍早時候，屬於記分系統升級的一部分，旨在「確保某些違規行為的記分分值更高」。辛克萊指出，該電腦系統接收來自全國各地的資訊。

這意味著，即使發生在拉斯維加斯的案子，不太可能只是「留在拉斯維加斯」而不被追究。他說，「把罰單交了吧。如果你收到罰單，最好妥善處理。逃是逃不掉的。一旦有了違規記錄，就必須處理」。他說，「隨著計算機系統的更新，他們(各州)現在能夠追溯過往記錄了」。

據報導，假若系統發出提示，DMV就可能會因當事人很久以前的違規行為，而拒絕為其續辦駕照、拒絕辦理外州駕照轉入，或採取其他限制措施。

「很遺憾地通知您，您郵寄的續辦申請已被駁回，」一封格式信函中寫道；信中指引駕駛員聯繫當初開具罰單的外州機動車管理部門，申請人必須先解決該罰單問題，才能繼續辦理手續。駕車人欲獲取更多資訊，可填寫NDR-1表格。

精華 FAQ

  • 主要影響有未繳交通罰單、未處理違規紀錄，尤其是外州舊案的人。系統聯網後，DMV可查到更多跨州資訊，更新駕照時可能被要求先結清案件。

  • 因為DMV接入了全國駕駛員登記系統，可調取包含外州在內的舊紀錄。只要仍顯示未決違規，州政府就可能要求當事人先向開單州解決後才能續辦。

  • 當事人需聯繫開具罰單的外州機動車管理部門，先確認並解決未繳罰單或違規紀錄；必要時還可填寫NDR-1表格，才能恢復續辦駕照的資格。

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