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聯合保險股價跌 孟喬內笑了…審判延至12月

聯合保險股價跌 孟喬內笑了…審判延至12月

記者馬璿／紐約即時報導
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孟喬內2024年底首次審訊，由大批荷槍實彈員警壓解出庭。(美聯社)
孟喬內2024年底首次審訊，由大批荷槍實彈員警壓解出庭。(美聯社)

承認槍殺聯合健康保險(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的孟喬內(Luigi Mangione)，上周在聯邦法院就兩項跟蹤罪指控認罪後，原訂9月展開的紐約州謀殺案審判因此喊卡，法官將下次開庭日期延至12月10日。在審判進行過程中，孟喬內於布碌崙(布魯克林)大都會拘留中心的獄友受訪透露，孟喬內在監獄裡相當有名，甚至曾表示自己「並非為了出名才做，」間接透露犯行。

孟喬內的辯護團隊8月14日向承審州案的法官卡羅(Gregory Carro)提出動議，主張依「一罪不二審」原則駁回州方指控，指聯邦與州兩案雖罪名不同，但均源於同一犯罪行為，繼續審理將侵犯其正當程序權利。卡羅法官已要求曼哈頓地檢署於10月9日前回應，辯方則須在月底前提出答辯，下次開庭訂於12月10日，恰好在孟喬內聯邦案宣判前一周。

曾任曼哈頓地檢署檢察官的律師薩蘭德(Jeremy Saland)指出，州謀殺罪與聯邦跟蹤罪的立法目的本質不同，前者明確針對「殺人」，後者範圍更廣泛。孟喬內認罪時也未明確承認「意圖殺害」湯普森，用詞差異可能左右法官裁定。不過紐約法學院刑事辯護診所主任柯明斯基(Anna Cominsky)認為辯方論點較具說服力，因聯邦案中孟喬內所承認的事實，與州案檢方須證明的事實高度重疊，「這對任何一方都不是穩贏的局面。」

法律專家分析，若州案遭駁回，孟喬內除可免於在聯邦刑期外再服州刑，也能避免被送往阿提卡(Attica)或辛辛(Sing Sing)等薩蘭德口中「可怕、醜陋」的紐約州立監獄。

另一方面，曾與孟喬內同囚布碌崙大都會拘留中心(MDC)前中國籍受刑人傅萊納斯(Linus Fu)向紐約郵報透露，兩人自2025年1月起同囚，建立起「相當不錯」的關係，幾乎天天碰面。他表示，獄中部分受刑人認為孟喬內孤僻高傲，其同房獄友甚至批評這名常春藤名校畢業生「只是想引人注目」。

傅萊納斯則認為，孟喬內把自己視為俠盜羅賓漢一類的人物，並在聯合健康保險股價於槍擊案後下跌時面露笑容。當傅萊納斯問及是否為博取關注而犯案，孟喬內否認，僅表示「我不是為了出名才這麼做」，但傅萊納斯認為對方言下之意已等同承認犯行。

傅萊納斯形容孟喬內平時話不多，卻頗愛開玩笑，曾對他丟雪球，也曾在生日卡片上簽名留念。兩人因共同閱讀興趣熟識，甚至一起讀完描寫孟喬內案件的書籍。傅萊納斯提到，不少支持者寄書籍、雜誌到獄中給孟喬內，甚至有旅遊雜誌。孟喬內的支持者也替他訂閱「紐約時報」，但他轉送給傅萊納斯練習英文。

精華 FAQ

  • 因他先在聯邦法院就兩項跟蹤罪認罪，州案原訂9月開庭因此暫停。法官已將下次開庭改到12月10日，並要求檢辯雙方先就動議與答辯提交書面意見。

  • 辯方主張依「一罪不二審」原則駁回州案，認為聯邦與州兩案雖罪名不同，但都源自同一犯罪行為，若繼續審理將侵犯孟喬內的正當程序權利。

  • 傅萊納斯說兩人自2025年1月起同囚，幾乎天天碰面；孟喬內話不多但愛開玩笑，曾提到自己不是為了出名才做，還在聯合健康股價下跌時露出笑容。

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