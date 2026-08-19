史島19歲男在公寓內離奇死亡 嚴重營養不良

史島19歲男青年在公寓內離奇死亡。(本報檔案照)

史泰登島 一名19歲男青年18日被發現死於新斯普林維爾(New Springville)社區的一間公寓內。據消息人士稱，警方發現死者嚴重營養不良，而且手腕和腳踝受傷有可疑的傷痕，警方目前正對此案進行調查，詢問死者的母親及其男友。這起悲劇讓當地社區居民倍感震驚。

史島急救人員18日上午11時剛過抵達位於埃爾姆伍德公園大道(Elmwood Park Drive)交德文環路(Devon Loop)附近的一處民宅，發現一名19歲男青年倒在客廳的地板上，這名青年當場被宣布死亡。

警方目前還在位於三樓的公寓內收集證據，官方透露的消息仍然有限。但消息人士披露了一些關於這名青年令人不安的細節。這名男青年肋骨突出，似乎嚴重營養不良，而且其手腕和腳踝處有無法解釋的傷痕。

另一名消息人士稱，死者的母親表示，她聽到一聲巨響後發現兒子倒在地上，已經死亡，但孩子的傷勢與跌倒不符。一名自稱是死者繼父的男子說，一切「沒什麼好擔心的」；「(警察)只是以防萬一」。

警方表示，調查仍在進行中，已安排屍檢以確定死因。當局目前仍在調查這名19歲的男青年是否有自閉症。

這起死亡事件讓這個以家庭為中心，平時安靜祥和的社區感到很震驚。一些居民表示他們根本不知道這間公寓裡竟然住著一位19歲的年輕人。其中一位居民強調，為什麼對於這件事竟然無人察覺，「我很好奇為什麼其他人都不知道。我就住在這裡。這間公寓的牆很薄，所以如果有人尖叫，或者有砰砰的撞擊聲，隔壁的鄰居都能聽到。所以我很納悶，為什麼沒有人舉報這種虐待行為」。

對於此案，目前仍有許多細節尚不清楚，這名青少年的死因將由法醫確定。警方的調查仍在進行中。