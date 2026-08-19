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紐約情侶威尼斯脫衣晨跑險吃罰單 網酸：一看就是美國人

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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威尼斯禁止民眾在公共街道和廣場裸露上半身或穿著泳裝。遊客如果在這座熱門觀光城市脫...
威尼斯禁止民眾在公共街道和廣場裸露上半身或穿著泳裝。遊客如果在這座熱門觀光城市脫掉上衣，最高可能被處以250歐元（約290美元）的罰款。（歐新社）

據紐約郵報報導，一對來自美國的情侶日前到「水都」威尼斯旅遊，沒想到一次原本再平常不過的晨跑，卻因為男方脫掉上衣，意外觸犯當地規定，甚至差點被開罰單

來自紐約市的營養師Julia Latoff和男友Mike到義大利威尼斯度假。由於兩人想消耗這趟旅程中吃下的義大利麵熱量，便決定在市區跑上一大圈。

Latoff接受新聞周刊（Newsweek）採訪時表示，「我們兩個都是跑者，不管旅行到哪個城市，都會盡量安排時間跑步。」

然而，這場原本想讓身體恢復活力的晨跑，卻很快變成一段讓兩人尷尬不已的經歷。

Latoff隨後在Instagram貼文中分享，跑步途中，他們注意到「人們會對著我們搖頭，露出厭惡和生氣的表情」。

原來，7月初的威尼斯天氣相當炎熱，Mike便像平時在紐約跑步時一樣，選擇脫掉上衣。

「那個星期稍早，我們也曾在佛羅倫斯跑步，而且看到其他跑者沒有穿上衣，所以我們完全沒想到這會有什麼問題！」

直到一名陌生人朝他們大喊，兩人才意識到情況不對，並趕緊搜尋相關規定。

沒想到一查才發現，威尼斯禁止民眾在公共街道和廣場裸露上半身或穿著泳裝。遊客如果在這座熱門觀光城市脫掉上衣，最高可能被處以250歐元（約290美元）的罰款。

這項規定明列於威尼斯市政府網站，自2018年起實施，主要是希望強化人們對城市宗教與文化地標的尊重，其中包括著名的聖馬可大教堂，以及供奉聖母瑪利亞的健康聖母教堂。

Latoff在影片中無奈表示，「我們現在躲在一條小巷裡，他的姊姊正在想辦法找一件上衣，這樣我們才能不被開罰單地跑回家。」

她也在影片旁提醒其他遊客，「如果你計畫去威尼斯旅行，記得一定要帶一件跑步上衣！！！」

最後，Mike穿上一件剛買的白色Aperol Spritz T恤，兩人才繼續完成跑步行程。兩人也不忘向當地居民道歉，「威尼斯的居民，對不起，我們真的不知道！」

這段經歷曝光後，立刻引發網友熱議，不少人忍不住留言吐槽。

一名網友直言，「不用明說自己是美國人，也能讓大家知道你是美國人。」

另一人表示，「威尼斯不是海灘，也不是供觀光客隨意玩樂的遊樂場。」

還有人批評，「瞧，又是一個以為自己不需要尊重外國法律的美國人。」

不過，也有網友選擇以比較幽默的角度看待這起事件。

有人笑說，「如果你要在義大利意外違反一條極度冷門、鮮為人知的法律……至少你違法的時候看起來超帥。」

另一人則挖苦道，「我喜歡男人也不能露乳頭這一點。這才是我們一直爭取的平等。」

事實上，禁止裸露上半身只是威尼斯眾多觀光規範中的其中一項。威尼斯市政府表示，相關規定旨在「維護城市環境的整潔與景觀」，同時也考量到公共安全與衛生。

當地其他禁止行為還包括坐在地上吃東西或喝飲料，以及躺在運河岸邊、紀念碑、橋樑、階梯和高水位步道上休息或逗留。

違反上述規定者，可能面臨100至200歐元（約116至233美元）的罰款。

此外，跳入威尼斯運河游泳、泡水，以及亂丟垃圾也都是明文禁止的行為，違者最高可被處以350歐元（約408美元）的罰款。

就連餵食鴿子或海鷗也不例外。當地甚至將這類行為戲稱為「麵包屑犯罪」，罰款金額從25歐元至500歐元不等，約為29至429美元。

腳踏車在威尼斯市區同樣受到限制，即使只是牽著腳踏車步行也不被允許。

唯一的例外，是從Piazzale Roma到Venezia Santa Lucia火車站的路線；在這段路上，遊客可以牽著腳踏車步行。

至於這次差點因「脫上衣跑步」挨罰的經歷，Latoff表示自己已經學到教訓。

她寫道，「Mike在家裡現在還是會不穿上衣跑步，但旅行時已經更加小心了，就連在美國也是如此。」

這對情侶最近也再次分享歐洲度假的跑步影片剪輯，而這一次，他們在所有照片中都乖乖穿著完整的衣服。

▲ 影片來源：Instagram＠eats.by.julia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他們原本只是想晨跑消耗熱量，沒想到男方因天氣炎熱脫掉上衣後，疑似違反威尼斯公共場所裸露上身的規定，還差點因此被開罰單。

  • 威尼斯市政府規定，民眾不得在公共街道和廣場裸露上半身或穿泳裝，違者最高可被罰250歐元。該規定自2018年起實施。

  • 因為情侶的行為被部分網友視為不尊重外國規範，留言直酸「一看就是美國人」。也有人以幽默方式調侃，認為這是冷門但確實存在的觀光禁令。

義大利 紐約市 罰單

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