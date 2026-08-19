紐約法拉盛3名華裔女子接連失蹤 最長失聯逾2周 警籲協尋

管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為朱愛玲。(市警局提供)

管轄皇后區法拉盛 的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，尋找三名分別為25歲、35歲及67歲的華裔 女子，其中一人自7月底離家後已失聯逾兩周。警方呼籲民眾協助留意並提供線索。

根據市警局，25歲的李春(Chun Lin，音譯，下同)居住在皇后區161街43-05號，最後一次被看到是在7月31日下午約2時離開住所。她身高約5呎5吋、體重約130磅，身材瘦削，黑髮、黑眼睛，失蹤前身穿黑色外套及黑色鞋子。警方指出，她平時經常出現在皇后區緬街及羅斯福大道(Roosevelt Avenue)一帶。

另一名失蹤者為67歲的林玉嬌(Yu Jiao Lin)，居住在布斯紀念大道(Booth Memorial Avenue)142-35號。她最後一次被看到是在本月14日清晨約5時30分離開住所，身高約5呎3吋、體重約90磅，當時身穿紅色上衣及黑色長褲。

第三名失蹤者為35歲的朱愛玲(Elaine Zhu)，居住在法拉盛帕森斯大道(Parsons Boulevard)27-05號。警方表示，她最後一次被看到是在本月17日中午約12時30分離開住所。她身高約5呎7吋、體重約150磅，失蹤前身穿綠色T恤、黑色長褲及白色運動鞋。

三名女子均居住在109分局轄區。警方已發布三人的照片，希望民眾協助辨認。任何掌握三人下落或相關資訊者，可致電紐約市警止罪熱線(800)577-TIPS（8477），西語可撥1-888-57-PISTA（74782），也可透過警方止罪網站或在X平台聯絡@NYPDTips提供線索，所有來電均嚴格保密。

管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為李春。(市警局提供)

管轄皇后區法拉盛的紐約市警109分局，近日接連發布三起失蹤人口通報，圖為林玉嬌。(市警局提供)