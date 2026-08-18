年薪6位數成門檻…紐約一家四口年入30萬 才能過得舒適

紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342美元；四口之家則需要高達29萬1533美元，才能維持相對舒適的生活。示意圖（路透）

據紐約郵報報導，一項令人不安的新數據顯示，對紐約人而言，想要過上相對舒適的生活，所需收入已高得令人咋舌。

一份於8月發布的報告指出，想在這座「大蘋果」及其周邊社區安居，並不是一件便宜的事。紐約州 與新澤西州 雙雙名列全美生活舒適成本最高的五個州。

其中，紐約州排名第四，僅次於夏威夷、麻薩諸塞州和加州 。研究估算，紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342美元；四口之家則需要高達29萬1533美元，才能維持相對舒適的生活。

根據這項最新研究，無論是單身人士還是已婚夫妻，紐約居民都需要相當可觀的六位數年薪，才能維持基本的生活品質。

新澤西州的情況同樣不容樂觀，排名全美第五。當地單身人士每年需要賺取約11萬3776美元，而有至少兩名孩子的夫妻，年收入更需要達到驚人的29萬5110美元。

金融科技公司「智慧資產」（SmartAsset）的研究人員在報告中指出，「隨著住房、食品、交通以及其他生活必需品的成本持續給家庭預算帶來壓力，在美國許多地區，擁有六位數年薪已不再能保證經濟上的舒適生活。」

為了估算美國50個州的家庭主要收入來源者需要賺取多少錢才能過上舒適生活，研究人員採用了麻省理工學院（MIT）2026年的「生活工資計算器」。

這項線上工具主要用於估算全職工作者需要多少收入，才能負擔基本生活所需。

在此基礎上，分析師再根據「50／30／20」理財法則對數據進行調整。按照這套常見的預算分配方式，稅後收入的50%用於生活必需品、30%用於休閒娛樂，另外20%則用於儲蓄。

研究發現，紐約州有孩子的已婚夫妻，每年必須賺取遠超過20萬美元，才能同時負擔住房、水電、日常生活、娛樂以及退休儲蓄等支出。

最終得出的數字，代表一個人在各州想要過上相對舒適生活所需的年度稅前年收入。

在生活成本持續上升的背景下，紐約市及其周邊地區對居民收入的高要求，其實並不令人意外。

當地租金已經超過6600美元，食品價格持續上漲，甚至有加油站推出讓顧客跳舞以換取汽油折扣的促銷活動。種種現象，都反映出紐約居民正面臨越來越沉重的生活開支壓力。

紐約市近期甚至被評為「全美最不適合單身人士生活的地方」之一。

根據這項數據，紐約市及周邊地區的單身人士若想獨立生活，必須擁有相當高的年收入，才能應付日益昂貴的生活成本。

報告指出，過去一年，紐約單身人士所需的收入門檻上升了8.4%，增幅位居全美第二；新澤西州單身人士所需的收入則上升了4.4%。

值得注意的是，自2025年以來，全美僅有六個州的單身人士所需最低收入有所下降，分別是田納西州、馬里蘭州、路易斯安那州、北卡羅來納州、密西西比州和德州。

對於生活在紐約及新澤西的人來說，「六位數年薪」過去或許代表著不錯的生活品質，如今卻可能只是維持舒適生活的基本門檻。