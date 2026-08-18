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紐約西尼羅病毒活動升高 南布碌崙本周噴藥滅蚊

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市部分地區已確認存在攜帶西尼羅病毒的蚊子。(市衛生局提供)
紐約市部分地區已確認存在攜帶西尼羅病毒的蚊子。(市衛生局提供)

夏日為帶有西尼羅病毒(West Nile Virus)蚊蟲活躍季節。紐約市衛生局近期監測發現，南布碌崙(布魯克林)部分社區西尼羅病毒(West Nile virus)活動增加，成蚊數量也明顯上升，市府19日起將在南貝瑞吉、戴克高地、班森賀等社區進行針對性噴藥滅蚊行動。

第一次噴藥已於8月17日(周一)進行，第二次將於8月19日(周三)展開。衛生局噴藥車將於當天晚間8時30分至翌日清晨6時，於指定範圍噴灑低濃度殺蟲劑。

紐約市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，噴藥是市府防蚊工作的一環，民眾也可透過自我防護與清除住家周邊積水共同防範蚊蟲孳生。他表示，本次衛生局透過蚊蟲監測掌握病毒活動增加最明顯的區域，並依此判斷需要介入噴藥的地點。

衛生局統計，8月17日噴藥範圍內共檢出60個西尼羅病毒陽性蚊蟲樣本，8月19日範圍內則有40個陽性樣本。當局在決定是否噴藥時，會綜合考量蚊蟲數量、病毒感染率、天氣狀況、人口密度，以及公園與綠地分布等因素。

感染西尼羅病毒的蚊子通常會在6至10月間在紐約市出現，在8月和9月最為活躍。受感染的蚊子可以透過叮咬，將西尼羅病毒傳播給人類。此次噴藥使用的藥劑為經美國環保署(EPA)核准的滅蚊產品Duet，將透過車載設備施放。衛生局表示，此款藥對民眾與寵物的風險偏低，但對藥劑成分敏感者可能出現暫時性眼部或喉嚨不適、輕微皮疹等反應，呼吸道疾病患者則建議噴藥期間留在室內。

衛生局建議居民使用含有DEET、picaridin、IR3535或檸檬桉油等成分、經環保署核准的防蚊液，外出時穿著長袖長褲，並確保門窗紗網完好，以降低蚊蟲叮咬風險。

此外，居民也應清除住家周邊水桶、花盆、鳥浴盆、防水布、排水溝等容器內的積水。暫時不使用游泳池、戶外三溫暖與按摩浴缸等設備，若使用也應清洗、加氯消毒並加蓋。

民眾若發現積水，可撥打311通報，噴藥範圍地圖及相關資訊可至紐約市衛生局官網查詢。

圖為19日將噴灑殺蟲劑區域。(市衛生局提供)
圖為19日將噴灑殺蟲劑區域。(市衛生局提供)

精華 FAQ

  • 衛生局監測發現南布碌崙部分社區西尼羅病毒活動增加，成蚊數量也明顯上升，因此決定在南貝瑞吉、戴克高地、班森賀等地進行針對性噴藥。

  • 第一次已在8月17日進行，第二次於8月19日晚間8時30分至翌日清晨6時噴灑。市府使用經EPA核准的低濃度滅蚊藥Duet，由車載設備施放。

  • 市府建議使用含DEET、picaridin、IR3535或檸檬桉油的防蚊液，穿長袖長褲並修補紗網，同時清除積水；呼吸道疾病患者在噴藥期間宜留在室內。

布魯克林 紐約市

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