曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

據紐約郵報報導，紐約市長曼達尼 （Zohran Mamdani）近日遭到部分批評者質疑，指他在市府宣傳影片中疑似使用人工智慧（AI），「偽裝」自己能流利說中文和孟加拉語。不過，曼達尼的團隊斷然否認相關指控，強調影片並未使用 AI。

這兩支影片於上周發布，目的是宣傳紐約市向高中生免費提供2000張百老匯 演出門票的活動。

「另外要說清楚，這不是AI。」曼達尼的新聞秘書兼首席發言人卡維洛（Joe Calvello）周日在 X 上回應相關質疑時表示。

其中一支影片中，曼達尼坐在辦公桌前，面對鏡頭以中文連續講述約41秒。

部分中文母語人士稱讚他的發音相當準確，但也有人認為，他的中文語速偏慢、表達略顯生硬，因此開始質疑影片是否經過 AI 處理。

曼達尼出生於烏干達，並在紐約長大。他在競選市長期間，就因能夠以選民的母語與不同族群溝通而受到關注，包括阿拉伯語、印地語和烏爾都語等。

不過，他這次展現出全球超過11億人使用的中文能力，直到周六發布這支宣傳影片時才首次受到廣泛注意。影片主要用於推廣市府與劇場發展基金會（Theater Development Fund）提供的免費百老匯門票活動。

曼達尼的一名發言人向紐約時報表示，曼達尼就讀著名的布朗士科學高中（Bronx High School of Science）時曾學習普通話，並於2010年畢業。不過，發言人指出，他此後便沒有再正式學習或使用這門語言。

對於 曼達尼在X上發布的中文影片，不少中文母語人士都對他的發音給予正面評價，但也有人猜測影片可能經過 AI 輔助，或者認為他只是事前進行了大量練習。

一名網友表示，「他其實不懂中文，但看起來很努力地把這段短講稿練熟了。」

皇后區市議員黃友興（Phil Wong）本身就是中文母語人士，他也對此表示認同。

黃友興周一接受紐約郵報訪問時說，「聽起來是準確的。應該是排練了很多次。」

另一名中文使用者 X上評論，「他的發音非常準確，只是節奏稍微有點生硬。這已經非常令人印象深刻了。」

還有網友稱讚曼達尼的表現，認為對一名非母語人士而言，他的中文已經相當不錯，「對一個非母語人士來說，這已經非常好了，更何況他還是一個成年後才開始學習、甚至已經很久沒有學過這門語言的人。」

不過，也有網友指出，曼達尼的中文仍存在一些語言上的錯誤。

一名網友表示，「他的發音對初學者來說非常好。」

但該網友也指出，曼達尼在用詞上出現了一些問題。例如，他說的是「我不知道普通話（I don’t know Mandarin）」，使用的是表示「知道某個事實」的know。若要表達「不會說普通話」，更自然的說法應是「我不會說普通話（I cannot speak Mandarin）」。

盡管不少中文使用者認為 曼達尼的發音確實不錯，仍有一些網友懷疑影片可能利用AI修飾語音或改善流暢度。

一名持懷疑態度的X用戶寫道，「大家都這麼相信，彷彿這不是AI一樣。」

另一人則表示，「用AI來修正流暢度，其實沒那麼難。」

根據紐約市政府統計，約有33萬名紐約人在家中以中文作為主要語言。

除了中文之外，曼達尼還發布了另一支幾乎相同的宣傳影片，這次改用孟加拉語（Bangla/Bengali）。

孟加拉語是孟加拉國的主要母語，全球約有2.65億人使用；在紐約五大區，約有71,000個家庭以孟加拉語為主要語言。

多數精通孟加拉語的網友同樣對曼達尼的發音給予正面評價。

另一方面，紐約約有10.9萬人在家中說俄語，另有約5.2萬人主要使用意第緒語（Yiddish），但這兩個語言群體並未出現在此次宣傳活動中。

曼達尼隨後又發布了第三支宣傳影片，這次使用的是西班牙語。紐約市約有84.3萬名居民在家中使用西班牙語。

值得注意的是，曼達尼在去年參選期間，也曾因西班牙語影片遭到類似質疑。

共和黨州眾議員布魯門卡拉（Jake Blumencranz）當時曾質疑兩支競選影片中 曼達尼說西班牙語的真實性，並委託獨立人士進行分析，以判斷影片是否使用 AI 技術。

布魯門卡拉表示，分析結果顯示影片存在「足夠的數位修改跡象」。

曼達尼的競選團隊則予以反駁，並公開一段失誤花絮影片（blooper reel），展示 曼達尼為了正確說出台詞而多次失敗、重新錄製的過程。

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