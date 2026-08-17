天降橫禍 外國遊客深夜在曼哈頓鬧區無故遭砍
一名19歲的澳洲遊客17日凌晨在曼哈頓賓州車站(Penn Station)旁的一間麥當勞餐廳內遭遇無故襲擊，被砍傷入院。嫌犯現已被捕，但犯罪動機不明。
根據警方紀錄，911於17日凌晨2時左右接到報案，稱位於曼哈頓第八大道交34街至35街之間路段內的一間麥當勞餐廳發生襲擊案。警方到場時，發現這名尚未被透露身分的青年遊客身中兩刀，一刀刺在後腰部位、另一刀刺在肋部，他在被緊急送醫後，已脫離生命危險。初步調查顯示，受害人當時正坐在餐廳內用餐，然後與嫌疑人發生簡單的口頭衝突，隨即被刺。據報導，本案據信為無緣故襲擊。目前，來自佛州的嫌犯梅賽德斯(Juan Mercedes)已被捕、並被移交檢方，但外界尚不清楚他的作案動機到底是什麼。梅賽德斯將被指控犯有重罪襲擊(felony assault)罪。
附近居民和通勤客介紹，案發地點位於賓州車站附近，往來人員複雜，雖然與市警中城北分局咫尺之遙，但晚間治安仍不盡人意。不熟悉本地情況的遊客如有就餐或臨時休息的需求，可選擇前往一街之隔的賓州車站，站內照明條件較好，且有充足的執勤警力。
案件發生在17日凌晨2時左右，地點是曼哈頓第8大道交34街至35街之間、賓州車站附近的一間麥當勞餐廳內。 這名19歲澳洲遊客身中2刀，分別在後腰與肋部，隨後被緊急送醫治療，所幸已脫離生命危險。 來自佛州的嫌犯梅賽德斯已被捕並移交檢方，預計將被控重罪襲擊；目前外界仍不清楚他的作案動機，案情是否屬無故襲擊也受關注。
精華 FAQ
案件發生在17日凌晨2時左右，地點是曼哈頓第8大道交34街至35街之間、賓州車站附近的一間麥當勞餐廳內。
這名19歲澳洲遊客身中2刀，分別在後腰與肋部，隨後被緊急送醫治療，所幸已脫離生命危險。
來自佛州的嫌犯梅賽德斯已被捕並移交檢方，預計將被控重罪襲擊；目前外界仍不清楚他的作案動機，案情是否屬無故襲擊也受關注。
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