涉假冒防詐專員騙買共5000元禮品卡 法拉盛華男被捕

涉假冒防詐專員騙買禮品卡 法拉盛華人男子被捕。示意圖。(本報檔案照)

新澤西州 警方近日宣布，在歷經逾兩年調查後，逮捕一名來自皇后區法拉盛 的華人男子王力西(Lixi Wang，音譯)，指其涉嫌參與一起電腦禮品卡詐騙案，導致一名受害者損失約5000元。

根據新澤西州牛頓市(Newton)警方，案件始於2024年4月。受害者當時在筆記本電腦上收到警示訊息，聲稱電腦已遭入侵，並要求其致電所謂的「防詐騙服務」。

受害者撥打電話後，對方冒充防詐專員，要求其購買家得寶(Home Depot)禮品卡並提供卡片資訊，最終造成約5000元損失。

警方隨後追查禮品卡使用紀錄，發現相關卡片也已在馬塞諸塞州等多個地點被兌換，進一步調查後，鎖定了報住在紐約皇后區法拉盛居民的王力西，並發出刑事逮捕令，將他列入全國犯罪信息中心(NCIC)通緝名單。

據悉，王力西於7月29日被紐約長島納蘇郡(Nassau County)警方尋獲，之後在蘇塞克斯郡(Sussex County)檢察官辦公室協助下，引渡回到新州，目前，他羈押於莫里斯郡懲教中心(Morris County Correctional Facility)，等待後續的法院程序。

值得注意的是，納蘇郡檢方去年公布的一宗涉及2000萬元的家得寶及勞氏公司(Lowe's)禮品卡洗錢案中，也有一名同名、同為法拉盛居民的王力西遭起訴，兩案詐騙手法高度相似，但截至17日，執法部門尚未證實兩者是否為同一人。

納蘇郡檢方2025年3月曾起訴七人，其中包括當時40歲的王力西，指控該團夥利用詐騙取得的家得寶及勞氏公司的禮品卡洗錢約2000萬元。檢方稱，相關電腦詐騙以彈窗或簡訊謊稱受害者電腦、身分或財務資料遭入侵，再要求購買禮品卡，全美45州逾1800人受害。七名被告則被控利用這些禮品卡購買銅管、電線及熱水器等商品，再轉售給紐約市商家。

該案共涉及逾6000筆交易及全州80多家家得寶及勞氏公司門店，警方執行搜索令時查獲足以裝滿12輛箱型貨車的商品及約10萬元現金。牛頓警方提醒，合法金融機構、政府部門或防詐機構不會要求民眾以購買禮品卡並提供卡號或密碼的方式保護或追回資金，遇到類似要求，應立即中斷聯繫並報警。