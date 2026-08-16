紐約下東城華男持屠刀砍傷父親 遭警擊斃

市警召開記者會，說明在16日下午在下東城發生的持刀傷人案。(截自市警X平台)

16下午在曼哈頓 下東城市警轄區七分局內發生一起持刀傷人案，一名男子持屠刀砍傷另一名75歲老翁的頭部，警方獲報趕到現場後，該名持刀男子揮舞刀具朝員警逼近，警方隨即開槍將他擊倒，送醫不治。根據警方消息，持刀男子為54歲的陳衛(Wei Chan，以下姓名均為音譯)，傷者則為他的父親。

該案發生在律勞街(Ludlow St.)126號，鄰近地蘭西街(Delancey St.)和利文頓街(Rivington St.)，警方在下午4時左右接獲多個報案電話，指該位置發生持刀傷人案。

警方獲報到場後，發現在樓梯間有一條長長的血跡，接著看到陳衛拿著一把屠刀從樓上走下來，警員要求陳衛把手上的刀子放下，並且舉起雙手，但陳衛仍朝著警員走去，警員於是開槍將陳衛擊倒，陳衛被送到表維醫院(Bellevue Hospital)後不治死亡。

警方表示，75歲的傷者為陳衛的父親陳章(Cheung Chan)，他的頭部有一處刀傷，他同樣被送到表維醫院救治，預計無生命危險。

市警助理總警司(NYPD Assistant Chief)、曼哈頓南區巡邏指揮官艾格(Melissa Eager)在傍晚召開記者會時表示，該起案件表現了警員在應對現場狀況時的勇氣。警方與陳衛對峙過程均被警員隨身配戴的攝影機拍下，目前市警調查部門(Force Investigation Division)正介入調查中。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)也在社群媒體上描述案件過程，並表示將會公布警方隨身攝影機的內容。

市議員馬泰(Christopher Marte)晚間發表聲明，表示該起案件導致多人住院，其中還包括四名消防員，他感謝那些每天不顧自身安危、致力於維護社區安全的第一線人員；他也說，該辦公室正密切關注案情。

根據警方，陳衛過去曾有心理健康方面問題，不過並無任何案底。