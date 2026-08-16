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紐約醫療糾紛率全美第二高 布碌崙訴訟案件最多

記者馬璿／紐約即時報導
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一份最新研究顯示，紐約州醫療疏失(malpractice)訴訟發生率高居全美第二...
一份最新研究顯示，紐約州醫療疏失(malpractice)訴訟發生率高居全美第二。示意圖。(美聯社檔案照)

一份最新研究顯示，儘管紐約州、尤其是紐約市向以擁有全美頂尖醫師與醫療水準聞名，但紐約州醫療疏失(malpractice)發生率卻高居全美第二，僅次於新墨西哥州(New Mexico)。而若以通報總件數計算，紐約更是高居全美首位，五大行政區中布碌崙(布魯克林)更擁有最多件醫療疏失的訴訟案件。

法律資金公司「High Rise Financial」根據聯邦「全國醫事人員資料庫」(National Practitioner Data Bank)2022至2026年間的數據，分析全美50州醫療疏失通報件數與醫療人員總數，計算出每千名醫療人員的通報率，並依此排名。報告顯示，紐約州目前擁有近5萬5000名執業醫療人員，同期累計發生5321件醫療疏失理賠案件，是全美通報總數最多的州，每千名醫療人員平均通報97.2件。相較之下，全美平均通報率僅43.6件，紐約的通報率幾近全美平均的兩倍之高。

統計並顯示，在紐約市五大區中，布碌崙（Brooklyn）的醫療疏失訴訟案件總數與高額判賠案件數，長年居五區之冠。

排名居冠的新墨西哥州雖僅有731件通報，但因執業醫療人員基數較小，通報率高達115.7件，仍居全美之首。第3名賓夕法尼亞州通報3752件，通報率95.9件；第四名佛羅里達州擁有逾6萬1000名執業醫療人員，通報總數5078件，緊追紐約居全美第二，但通報率為83.0件，排名第四。第5名紐澤西州通報率則為76.1件。

報告同時列出全美通報率最低的5州，包含20.6件的緬因州、20.4件的阿肯色州、19.4件的懷俄明州、15.1件的明尼蘇達州，以及11.3件的北達科他州。研究人員表示，此一比較凸顯全美各州醫療疏失通報率的懸殊差距，也凸顯紐約在全美醫療疏失通報密集度上名列前茅的位置。

常見醫療疏失案例包括手術器械或紗布遺留患者體內、將癌症誤診為消化不良，或開錯藥物導致患者受傷。與許多州不同，紐約州對「疼痛與精神損害」(pain and suffering)賠償金額並無法定上限，受害患者因此可能獲得高額賠償，哥倫比亞大學(Columbia University)與紐約長老會醫院(New York-Presbyterian)便曾同意支付高達1億6500萬元，賠償147名遭聲名狼藉的婦產科醫師哈登(Robert Hadden)侵害的前病患。

此外，紐約最惡名昭彰的案例之一，則是1999年外科醫師扎爾金(Allan Zarkin)在曼哈頓貝斯以色列醫院(Beth Israel Hospital)為產婦進行剖腹產手術後，竟在她腹部刻下自己的姓名縮寫，事後辭職並賠償175萬元。

精華 FAQ

  • 研究以High Rise Financial依據聯邦National Practitioner Data Bank 2022至2026年資料，統計各州醫療疏失通報件數與執業醫療人員數，再計算每千名醫療人員的通報率進行排名。

  • 紐約州擁有近5萬5000名執業醫療人員，同期累計5321件理賠通報，是通報總數最多的州；每千名醫療人員通報97.2件，通報率僅次於新墨西哥州，居全美第二。

  • 紐約州對疼痛與精神損害賠償沒有法定上限，因此受害者可能獲得高額賠償。文中也提到哥倫比亞大學與紐約長老會醫院曾支付1億6500萬元，解決147名病患的訴訟。

布碌崙 紐約州 紐約市

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