ICE紐約執法行動增 日落公園、艾姆赫斯特成重點目標

ICE自入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，創下川普二度執政以來單月最高紀錄。(美聯社)

繼白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)數月前警告，聯邦移民及海關執法局(ICE )恐將增派探員進駐紐約市後，多個移民權益團體近日指出，紐約市內已有多個社區成為執法行動增加的重點目標。除移民社區大宗的皇后區外，布碌崙 (布魯克林)西語裔與華裔群聚的多個地區近期也可見ICE執法人員出入。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)表示，過去兩周內，曼哈頓 的英伍德(Inwood)與華盛頓高地(Washington Heights)、史泰登島的里奇蒙港(Port Richmond)與史泰博頓(Stapleton)，以及布碌崙的日落公園(Sunset Park)、戴克高地(Dyker Heights)、班森賀(Bensonhurst)與松柏丘(Cypress Hills)等社區，均出現ICE執法行動明顯升溫的情況。移民權益組織「築路紐約」(Make the Road New York)此前也曾通報，皇后區的艾姆赫斯特(Elmhurst)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、大學點(College Point)與可樂娜(Corona)等社區，同樣面臨執法行動加劇的壓力。

面對轄區內執法升溫，多位地方民選官員相繼發聲。7月28日，一名女子在因伍德遭ICE探員以胡椒噴霧噴灑，市議員德拉羅沙(Carmen De La Rosa)隨後在社群媒體發文譴責，「沒有仇恨、沒有恐懼，移民在這裡永遠受到歡迎；我們必須持續現身、明確表態，ICE必須離開紐約市。」

代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)本周一也與移民倡議人士齊聚皇后區，抗議執法行動升溫。她強調，紐約不會被恐嚇至沉默，將捍衛鄰里、保護移民家庭，爭取讓每個人不論移民身分都能安全、自由且有尊嚴地生活。

國土安全部(Department of Homeland Security)發布公告，透露ICE探員未來執勤時將配備電擊手套之後，紐約市公眾維權官威廉姆斯(Jumaane Williams)上周六則走訪東南皇后區，協助居民了解「臨時保護身分」(Temporary Protected Status)及移民執法相關的自身權益。

自ICE在紐約增加執法行動後，部分商家反映顧客量隨之減少，築路紐約也指出，由於執法人員行動時間從日間至傍晚，導致移民家庭對接送子女、外出以及和政府機關接觸顧慮明顯增加。