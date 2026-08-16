我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超越Meta、谷歌 阿里千問半年下載30億次 全球排名第一

趙建銘診所再度報警 員警轉達「請媒體站遠一點」

ICE紐約執法行動增 日落公園、艾姆赫斯特成重點目標

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE自入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，創下川普二度執政以來單月最高紀...
ICE自入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，創下川普二度執政以來單月最高紀錄。(美聯社)

繼白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)數月前警告，聯邦移民及海關執法局(ICE)恐將增派探員進駐紐約市後，多個移民權益團體近日指出，紐約市內已有多個社區成為執法行動增加的重點目標。除移民社區大宗的皇后區外，布碌崙(布魯克林)西語裔與華裔群聚的多個地區近期也可見ICE執法人員出入。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)表示，過去兩周內，曼哈頓的英伍德(Inwood)與華盛頓高地(Washington Heights)、史泰登島的里奇蒙港(Port Richmond)與史泰博頓(Stapleton)，以及布碌崙的日落公園(Sunset Park)、戴克高地(Dyker Heights)、班森賀(Bensonhurst)與松柏丘(Cypress Hills)等社區，均出現ICE執法行動明顯升溫的情況。移民權益組織「築路紐約」(Make the Road New York)此前也曾通報，皇后區的艾姆赫斯特(Elmhurst)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、大學點(College Point)與可樂娜(Corona)等社區，同樣面臨執法行動加劇的壓力。

面對轄區內執法升溫，多位地方民選官員相繼發聲。7月28日，一名女子在因伍德遭ICE探員以胡椒噴霧噴灑，市議員德拉羅沙(Carmen De La Rosa)隨後在社群媒體發文譴責，「沒有仇恨、沒有恐懼，移民在這裡永遠受到歡迎；我們必須持續現身、明確表態，ICE必須離開紐約市。」

代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)本周一也與移民倡議人士齊聚皇后區，抗議執法行動升溫。她強調，紐約不會被恐嚇至沉默，將捍衛鄰里、保護移民家庭，爭取讓每個人不論移民身分都能安全、自由且有尊嚴地生活。

國土安全部(Department of Homeland Security)發布公告，透露ICE探員未來執勤時將配備電擊手套之後，紐約市公眾維權官威廉姆斯(Jumaane Williams)上周六則走訪東南皇后區，協助居民了解「臨時保護身分」(Temporary Protected Status)及移民執法相關的自身權益。

自ICE在紐約增加執法行動後，部分商家反映顧客量隨之減少，築路紐約也指出，由於執法人員行動時間從日間至傍晚，導致移民家庭對接送子女、外出以及和政府機關接觸顧慮明顯增加。

精華 FAQ

  • 移民團體指出，曼哈頓英伍德與華盛頓高地、史泰登島里奇蒙港與史泰博頓，以及布碌崙日落公園、戴克高地、班森賀和松柏丘等地，近期都出現執法升溫情況。

  • 築路紐約通報，艾姆赫斯特、東艾姆赫斯特、大學點與可樂娜等皇后區社區同樣面臨執法行動加劇的壓力，讓當地移民家庭對外出與接觸政府機關更加憂慮。

  • 德拉羅沙批評ICE應離開紐約市，岡薩雷斯-羅哈斯強調要保護移民家庭，威廉姆斯則協助居民了解TPS與執法權益，民間團體也呼籲社區保持警覺並發聲。

ICE 曼哈頓 布碌崙

上一則

曼達尼說中文 宣傳免費百老匯票 發音網友驚艷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

ICE皇后區頻現身 移民團體籲互助 議員促市府加強法援

ICE皇后區頻現身 移民團體籲互助 議員促市府加強法援
長島ICE活動升溫 每日目擊增至6至8起

長島ICE活動升溫 每日目擊增至6至8起
長島ICE執法每日目擊增至6～8起 移民社區恐慌

長島ICE執法每日目擊增至6～8起 移民社區恐慌
ICE擬配電擊手套執法 霍楚：恐違紐約州法

ICE擬配電擊手套執法 霍楚：恐違紐約州法

熱門新聞

32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

2026-08-12 19:41

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」