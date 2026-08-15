我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狗便袋也由公帑埋單…紐約市修法取締未清犬糞亂象

5款2萬元以下二手車 專家推薦適合青少年

狗便袋也由公帑埋單…紐約市修法 加強取締未清犬糞亂象

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議會日前通過法案，欲加強稽查犬糞並修法非提高罰款。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影...
市議會日前通過法案，欲加強稽查犬糞並修法非提高罰款。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約市議會13日通過「安全與潔淨戶外飼養實務法案」（Safe and Clean Outdoor Ownership Practices Act，簡稱SCOOP法案），透過四項法案組成的套案，要求市府提供狗便袋、加強公共宣導、試辦犬糞堆肥計畫，並在公園張貼告示，藉此改善狗主未清理犬隻排泄物的亂象。該套案將送交市長曼達尼(Zohran Mamdani)簽署。

議長梅寧(Julie Menin)指出，今年以來已有超過2000件關於犬糞的311申訴案件，此持續惡化的問題讓市議會決定立法因應。根據市議會統計，截至8月13日的申訴案件已達2926件，較去年全年總數高出10%。

市議員是在社群媒體出現大量貼文、揭露嚴冬積雪融化後街頭遍布犬糞的亂象後，提出相關法案。

依現行規定，狗主若未清理犬隻排泄物，最高可處250元罰款，但相關申訴案件不減反增。梅寧表示，市議會認為修法遠比調高罰款金額更有效，因為市府衛生局(DSNY)人力不足，難以當場取締，導致罰款執行困難。

套案中一項法案由梅寧本人提出，要求衛生局在五大區至少1200個垃圾桶加裝狗便袋分發器，優先設置於申訴案件最密集的地區。

另一項法案則由布碌崙(布魯克林)市議員哈尼夫(Shahana Hanif)提出，要求衛生局局長與交通局(DOT)合作展開宣導，教育民眾清理犬糞的重要性及公共衛生風險。哈妮芙表示，犬糞可能傳播細菌與寄生蟲，還可能污染下水道。

第三項法案則是由曼哈頓市議員愛普斯坦(Harvey Epstein)提出，將指示公園局試辦志工計畫，於狗跑道區域設置犬糞收集箱與可堆肥便袋，並由志工協助清運、堆肥。此舉可減少垃圾掩埋量，同時將排泄物轉化為可用的土壤肥料。

套案最後一項法案由市議員納西斯(Mercedes Narcisse)提出，要求公園局在園區張貼告示，提醒狗主清理犬糞的義務及未遵守的罰則。納西斯直言，「清理你家狗的排泄物，不然就等著罰款。多數狗主早已這麼做，這項法案就是衝著那些心存僥倖的人來的。」

精華 FAQ

  • 這套法案主要針對狗主未清理犬隻排泄物的亂象，透過提供狗便袋、加強教育、設置告示與試辦堆肥等措施，改善街道與公園的環境衛生。

  • 梅寧表示，雖然現行未清犬糞最高可罰250元，但衛生局人力不足，難以當場取締，導致罰款執行不易，因此市議會改採更具實際效果的制度設計。

  • 套案包含在五大區至少1200個垃圾桶加裝狗便袋分發器、推動公共宣導、於狗跑道試辦犬糞收集與堆肥計畫，以及在公園張貼提醒與罰則告示。

紐約市 曼達尼 梅寧

上一則

紐約MTA公車影像執法擴大 布碌崙華社B8、B9等4線納入
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市議會表決通過 戶外用餐區有望全年開放

紐約市議會表決通過 戶外用餐區有望全年開放
紐約市重啟「羞恥貼紙」 未按規定換邊停車者將被貼 另加65元罰款

紐約市重啟「羞恥貼紙」 未按規定換邊停車者將被貼 另加65元罰款
檢討電單車安全 市議會擬禁售3級車、規管外賣平台

檢討電單車安全 市議會擬禁售3級車、規管外賣平台
誤開罰單 布碌崙單雙號停車新制出包挨轟

誤開罰單 布碌崙單雙號停車新制出包挨轟

熱門新聞

32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

2026-08-12 17:10
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

2026-08-12 19:41

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了