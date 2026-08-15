狗便袋也由公帑埋單…紐約市修法 加強取締未清犬糞亂象

市議會日前通過法案，欲加強稽查犬糞並修法非提高罰款。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約市 議會13日通過「安全與潔淨戶外飼養實務法案」（Safe and Clean Outdoor Ownership Practices Act，簡稱SCOOP法案），透過四項法案組成的套案，要求市府提供狗便袋、加強公共宣導、試辦犬糞堆肥計畫，並在公園張貼告示，藉此改善狗主未清理犬隻排泄物的亂象。該套案將送交市長曼達尼 (Zohran Mamdani)簽署。

議長梅寧 (Julie Menin)指出，今年以來已有超過2000件關於犬糞的311申訴案件，此持續惡化的問題讓市議會決定立法因應。根據市議會統計，截至8月13日的申訴案件已達2926件，較去年全年總數高出10%。

市議員是在社群媒體出現大量貼文、揭露嚴冬積雪融化後街頭遍布犬糞的亂象後，提出相關法案。

依現行規定，狗主若未清理犬隻排泄物，最高可處250元罰款，但相關申訴案件不減反增。梅寧表示，市議會認為修法遠比調高罰款金額更有效，因為市府衛生局(DSNY)人力不足，難以當場取締，導致罰款執行困難。

套案中一項法案由梅寧本人提出，要求衛生局在五大區至少1200個垃圾桶加裝狗便袋分發器，優先設置於申訴案件最密集的地區。

另一項法案則由布碌崙(布魯克林)市議員哈尼夫(Shahana Hanif)提出，要求衛生局局長與交通局(DOT)合作展開宣導，教育民眾清理犬糞的重要性及公共衛生風險。哈妮芙表示，犬糞可能傳播細菌與寄生蟲，還可能污染下水道。

第三項法案則是由曼哈頓市議員愛普斯坦(Harvey Epstein)提出，將指示公園局試辦志工計畫，於狗跑道區域設置犬糞收集箱與可堆肥便袋，並由志工協助清運、堆肥。此舉可減少垃圾掩埋量，同時將排泄物轉化為可用的土壤肥料。

套案最後一項法案由市議員納西斯(Mercedes Narcisse)提出，要求公園局在園區張貼告示，提醒狗主清理犬糞的義務及未遵守的罰則。納西斯直言，「清理你家狗的排泄物，不然就等著罰款。多數狗主早已這麼做，這項法案就是衝著那些心存僥倖的人來的。」