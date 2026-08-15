紐約MTA公車影像執法擴大 布碌崙華社B8、B9等4線納入

大都會運輸署(MTA)宣布，8月13日起在全市另外四條公車路線啟用自動攝影機執法(ACE)系統。行經布碌崙華社的B8路線也納入。(記者馬璿／攝影)

紐約大都會運輸署(MTA )宣布，8月13日起在全市另外四條公車路線啟用自動攝影機執法(ACE)系統，包括布碌崙 的B8、B9線、布朗士 的Bx21線，以及皇后區的Q101線。

其中兩條路線與布碌崙華人社區生活密切相關，B8線行駛於戴克高地(Dyker Heights)與東弗萊布許(East Flatbush)之間；B9線則往返貝瑞吉(Bay Ridge)與國王廣場(Kings Plaza)沿線，平時載有大量華人乘客。

ACE系統可記錄多輛公車行駛途中的違規行為，並將涉事車輛的車牌號碼、所在位置與時間戳記傳送至市交通局(NYCDOT)進行審核，據此開立罰單。

MTA表示，ACE技術是「下一站：快速公車、更優服務」(Next Stop: Fast Buses, Better Service)計畫的重點項目之一。MTA指出，針對新增的四條路線，60天的警告期將於8月17日(周一)開始；在警告期間，駕駛若被偵測違規，將先收到書面警告，待警告期結束後才會正式開罰。

ACE計畫自2024年6月推出以來，已從少數路線逐步擴展至全市五區。根據計畫目標，NYCDOT與MTA預計在2026年及2027年分別為25條路線增設ACE系統。隨著此次四條新路線加入，2026年新增路線總數已達18條。自2024年6月該技術首次啟用以來，全市已有71條公車路線配備此系統。

官方數據顯示，設有ACE執法的路線，公車平均車速提升約5%，部分路段可達近30%；交通事故減少約20%，公車站遭車輛堵塞的情況也下降約40%。