聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身
聯合健康保險(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺一案再現進展。被告孟喬內(Luigi Mangione)14日(周五)於曼哈頓聯邦地區法院承認犯下跟蹤罪。認罪後，孟喬內律師團隊隨即向紐約州法院提出動議，主張依該州禁止對同一行為進行二度審判的「一罪不二審」(double jeopardy)原則，州法院應予撤銷此前對他所提出的二級謀殺等指控，為原訂9月開審的州案投下變數。
孟喬內在庭上供稱，他先聯繫聯合健康保險，佯裝有意投資的投資人，藉此得知該公司將於曼哈頓一間飯店舉行投資人大會，隨後前往紐約準備殺害湯普森。他表示，「我在曼哈頓槍擊湯普森先生，他因此身亡。我知道自己的行為是違法的。」他表示，多年來飽受背部斷裂之痛，是促使他犯案的動機。
孟喬內律師團隊今年6月中旬曾一度計畫在州法院援引「極度情緒失控」(extreme emotional disturbance)精神健康辯護，主張他槍殺湯普森時處於情緒失控狀態，若獲法院採認，罪名有可能從二級謀殺降至一級過失殺人。然而該辯護策略在承審法官卡羅(Gregory Carro)公開後僅一天，律師團隊便去函暫時撤回聲請，未說明原因，相關文件、電郵及筆錄也因此持續封存。如今孟喬內選擇在聯邦案認罪，並轉而以「一罪不二審」為由，正面挑戰州檢方。
孟喬內因認罪最高可能面臨終身監禁，宣判日期訂於12月18日。曼哈頓聯邦檢察官麥克唐納(Jamie McDonald)表示，將針對「跨州跟蹤致人於死」及「利用電子通訊進行跟蹤」兩項罪名求處終身監禁。
負責在州法院起訴孟喬內的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)發言人表示，將對撤銷案件的請求提出抗辯，強調地檢自2024年12月以來，一直不遺餘力籌備在紐約州最高法院爭取陪審團定罪，為湯普森先生及其家屬追求正義。
湯普森家屬會後發表聲明，表示孟喬內的認罪，是為當事人與其家人邁向正義的重要一步。「雖然沒有任何事能撫平失去他的傷痛，但我們很欣慰，聯邦司法系統已讓犯下此一惡行的兇手付出代價。」家屬並表示，期盼法院做出足以反映罪行嚴重性的量刑，並將持續關注紐約州及賓州仍在進行中的訴訟程序。
聯合健康聽證會後亦發表聲明表示，「湯普森的生命因一場暴力行為戛然而止，讓所有認識並愛他的人都深受打擊。我們感謝執法部門將殺害布萊恩的兇手繩之以法，此刻我們的思念，仍與布萊恩的家人及摯愛同在。」
孟喬內此次認罪，距離他在曼哈頓最高法院因謀殺湯普森一案受審、原訂9月開始挑選陪審團僅剩數周，審判能否如期進行仍有待法院裁定。
他在曼哈頓聯邦地區法院承認犯下跟蹤罪，並坦承曾假裝投資人接近聯合健康保險以掌握行程，接著前往紐約行兇，案件因此進入宣判階段。 孟喬內的律師主張，同一行為已在聯邦案處理，州案若再就二級謀殺等罪名起訴，將違反紐約州的「一罪不二審」原則，因此要求撤案。 聯邦檢方表示將就跨州跟蹤致人於死及利用電子通訊跟蹤兩罪求處終身監禁；湯普森家屬則稱認罪是邁向正義的一步，盼法院做出相稱量刑。
精華 FAQ
他在曼哈頓聯邦地區法院承認犯下跟蹤罪，並坦承曾假裝投資人接近聯合健康保險以掌握行程，接著前往紐約行兇，案件因此進入宣判階段。
孟喬內的律師主張，同一行為已在聯邦案處理，州案若再就二級謀殺等罪名起訴，將違反紐約州的「一罪不二審」原則，因此要求撤案。
聯邦檢方表示將就跨州跟蹤致人於死及利用電子通訊跟蹤兩罪求處終身監禁；湯普森家屬則稱認罪是邁向正義的一步，盼法院做出相稱量刑。
上一則
槍殺聯合健保CEO 孟喬內認罪…受害者家人發聲
下一則