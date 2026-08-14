聯合健保CEO命案╱孟喬內認跟蹤罪12月宣判 最高可囚終身

被控殺害聯合健保公司執行長湯普森的26歲嫌犯孟喬內承認犯下跟蹤罪。(路透)

聯合健康保險(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺一案再現進展。被告孟喬內 (Luigi Mangione)14日(周五)於曼哈頓 聯邦地區法院承認犯下跟蹤罪。認罪後，孟喬內律師團隊隨即向紐約州法院提出動議，主張依該州禁止對同一行為進行二度審判的「一罪不二審」(double jeopardy)原則，州法院應予撤銷此前對他所提出的二級謀殺等指控，為原訂9月開審的州案投下變數。

孟喬內在庭上供稱，他先聯繫聯合健康保險，佯裝有意投資的投資人，藉此得知該公司將於曼哈頓一間飯店舉行投資人大會，隨後前往紐約準備殺害湯普森。他表示，「我在曼哈頓槍擊湯普森先生，他因此身亡。我知道自己的行為是違法的。」他表示，多年來飽受背部斷裂之痛，是促使他犯案的動機。

孟喬內律師團隊今年6月中旬曾一度計畫在州法院援引「極度情緒失控」(extreme emotional disturbance)精神健康辯護，主張他槍殺湯普森時處於情緒失控狀態，若獲法院採認，罪名有可能從二級謀殺降至一級過失殺人。然而該辯護策略在承審法官卡羅(Gregory Carro)公開後僅一天，律師團隊便去函暫時撤回聲請，未說明原因，相關文件、電郵及筆錄也因此持續封存。如今孟喬內選擇在聯邦案認罪，並轉而以「一罪不二審」為由，正面挑戰州檢方。

孟喬內因認罪最高可能面臨終身監禁，宣判日期訂於12月18日。曼哈頓聯邦檢察官麥克唐納(Jamie McDonald)表示，將針對「跨州跟蹤致人於死」及「利用電子通訊進行跟蹤」兩項罪名求處終身監禁。

負責在州法院起訴孟喬內的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)發言人表示，將對撤銷案件的請求提出抗辯，強調地檢自2024年12月以來，一直不遺餘力籌備在紐約州最高法院爭取陪審團定罪，為湯普森先生及其家屬追求正義。

湯普森家屬會後發表聲明，表示孟喬內的認罪，是為當事人與其家人邁向正義的重要一步。「雖然沒有任何事能撫平失去他的傷痛，但我們很欣慰，聯邦司法系統已讓犯下此一惡行的兇手付出代價。」家屬並表示，期盼法院做出足以反映罪行嚴重性的量刑，並將持續關注紐約州及賓州仍在進行中的訴訟程序。

聯合健康聽證會後亦發表聲明表示，「湯普森的生命因一場暴力行為戛然而止，讓所有認識並愛他的人都深受打擊。我們感謝執法部門將殺害布萊恩的兇手繩之以法，此刻我們的思念，仍與布萊恩的家人及摯愛同在。」

孟喬內此次認罪，距離他在曼哈頓最高法院因謀殺湯普森一案受審、原訂9月開始挑選陪審團僅剩數周，審判能否如期進行仍有待法院裁定。