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槍殺聯合健保CEO 孟喬內認罪…受害者家人發聲

美國2010年以來首見：1天之內3名死刑犯伏法

槍殺聯合健保CEO 孟喬內認罪…受害者家人發聲

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHe...
孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森。（路透）

據ABC News報導，孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson），並就兩項聯邦跟蹤罪指控認罪。與此同時，他的辯護律師已向州法院提出動議，要求依據紐約州「一罪兩審」（double jeopardy）法律，撤銷州法院對他的指控。

孟喬內周五在聯邦法院陳述自己的犯罪經過。他表示，「在多年忍受嚴重的背部骨折疼痛後…我得知聯合健康保險將在紐約市舉行一場投資人會議。」

他說，「於是我在網路上查找這場活動。我注意到美國最大的醫療保健機構所舉行的年度會議，而該機構宣稱自己的使命，是讓醫療保健體系對每個人都變得更好。」

孟喬內表示，他透過寄送電子郵件給該公司，假裝自己是一名擁有超過5000萬美元資本的投資人，藉此得知聯合健康保險會議的確切地點。

他說，「我前往紐約，並寄電子郵件給聯合健康保險，目的是殺死湯普森…我從背後開槍射擊了湯普森先生。」

他又補充，「我知道自己所做的事情是違法的。」

孟喬內承認兩項跟蹤罪，聯邦地區法官加內特（Margaret Garnett）接受了他的認罪。他的宣判日期訂於12月18日。

孟喬內發言時，湯普森的家人，包括他的妻子與母親，坐在法庭第一排。這也是他們首次出現在法庭上。聽證開始時，湯普森的妻子看起來正在哭泣。聯合健康保險的高層主管也出席了庭審。

在孟喬內正式認罪之前，加內特法官詢問他是否明白，一旦認罪，他將放棄接受審判的權利。孟喬內回答「是」。

加內特告訴孟喬內，認罪可能使他面臨最高終身監禁。

法官問，「你明白嗎？」

孟喬內回答，「是。」

法官確認，孟喬內與聯邦政府之間沒有任何認罪協議（plea agreement）。孟喬內也確認，檢方沒有向他承諾任何事情，他沒有受到威脅或脅迫。

檢察官則在法庭上概述了，如果案件進入審判，他們原本準備提出的證據，包括槍擊案現場的影像，以及孟喬內逃離現場的畫面。

湯普森家族發表聲明表示，孟喬內的認罪，「是朝著為布萊恩以及我們家人伸張正義邁出的重要一步。」

家屬表示，「雖然沒有任何事情能減輕失去他的痛苦，但我們感謝聯邦司法體系，讓犯下這起令人髮指行為的人承擔責任。」

湯普森家族補充說，隨著後續司法程序持續進行「我們將繼續尋求布萊恩應得的正義。」

孟喬內的認罪可能使他在紐約州法院面臨的謀殺案變得更加複雜。該案目前預定於9月8日開始審判，而他的聯邦案件原本排定於1月5日開庭審理。

孟喬內的辯護律師周五表示，他們已向州法院提出動議，要求依據紐約州「一罪兩審」法律，撤銷州法院的指控。

辯護律師阿格尼菲洛（Karen Friedman Agnifilo）對記者表示，「紐約州法律不允許一個人，根據適用於連續起訴的法律，就完全相同的犯罪行為被起訴並受到兩次懲罰。」

她表示，「孟喬內已經完全承擔湯普森死亡的責任。」她並指出，「他正在因為同一個行為而被起訴兩次。」

阿格尼菲洛表示，「孟喬內在背部骨折後多年承受嚴重且使人衰弱的疼痛，同時努力應對我們的醫療保健與健康保險體系。」

她說，「就像悲劇發生後聯絡他的數千人一樣，他們分享了自己的經歷；他認為這個體系辜負了他，並摧毀了他的人生。」

曼哈頓地方檢察官辦公室稍早表示，他們已準備繼續推進州法院的案件，並主張跟蹤與謀殺所造成的傷害不同，因此並不構成對同一犯罪行為的重複追訴。

聯合健康保險周五發表聲明，「布萊恩的生命因暴力行為而被奪走，這場悲劇摧毀了所有認識他、愛他的人。」

公司表示，「我們感謝執法部門將布萊恩的兇手繩之以法，我們的心仍與布萊恩的家人及親友同在。」

精華 FAQ

  • 他在聯邦法院承認槍殺聯合健康保險執行長湯普森，並對兩項聯邦跟蹤罪指控認罪。法官已接受其認罪，宣判日期訂於12月18日。

  • 湯普森家屬表示，孟喬內認罪是為布萊恩與家人伸張正義的重要一步，雖無法減輕失去他的痛苦，但感謝司法體系讓兇手承擔責任。

  • 辯護律師主張依紐約州一罪兩審法律撤案，認為同一行為不應被兩次起訴；但曼哈頓檢方認為跟蹤與謀殺傷害不同，仍可繼續審理。

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