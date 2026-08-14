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紐約市議會表決通過 戶外用餐區有望全年開放

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市議會13日(周四)以37票贊成、5票反對，表決通過法案讓全市戶外用餐得以恢...
紐約市議會13日(周四)以37票贊成、5票反對，表決通過法案讓全市戶外用餐得以恢復全年開放。(本報檔案照)

紐約市議會13日(周四)以37票贊成、5票反對，表決通過法案讓全市戶外用餐得以恢復全年開放。現行規定下，路邊用餐設施僅能於每年4月1日至11月29日期間搭建。新法通過後，餐廳業者將可全年保留其戶外用餐結構，並於冬季進行保暖改裝，以因應寒冷天候。

疫情期間，紐約市曾放寬相關規定，允許戶外用餐全年不間斷，人行道咖啡座與路邊棚屋一度成為街頭常見景觀，全市戶外用餐商家最多曾達約1萬2500家。然而，部分居民陸續反映棚屋外觀破舊、鼠患問題嚴重，加上停車位因此減少，前市長亞當斯(Eric Adams)任內遂於2024年通過新規，將戶外用餐季節限縮為4月至12月，並增加收費項目、統一棚屋設計規格。新規上路後，戶外用餐商家數量大幅萎縮，如今僅剩約1600家餐廳仍在參與。

紐約市餐飲聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行董事瑞吉(Andrew Rigie)表示，戶外用餐對本地餐廳而言至關重要，新制上路後繁瑣的行政程序與額外開銷，讓不少小型業者吃不消。

這次表決通過的法案中，由布碌崙(布魯克林)市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)提出主張恢復戶外用餐全年開放；另有法案將業者原須一次繳清的道路及人行道使用年費，改為分期繳納，盼藉此減輕業者前期資金壓力，吸引更多商家加入。此外，法案也針對未能保持用餐空間整潔、清除塗鴉及鼠患的業者訂立新罰則，並將夜間營業時間統一訂在晚間11時截止。

市議會議長梅寧(Julie Menin)今年稍早接任議長後，即將恢復戶外用餐全年開放列為優先施政方向之一。本身也曾是餐廳業者的她對餐廳的營運深有同感，「戶外用餐改變了我們的街道樣貌，強化本地經濟，也成為紐約市獨特魅力的一部分。」她也坦言，戶外用餐在為城市增添活力的同時，也曾為鄰里帶來困擾。

非營利組織Open Plans近期分析指出，全市94%的路邊用餐設施集中在曼哈頓與布碌崙，外圍行政區偏少。該組織共同執行董事林德(Sara Lind)表示，棚屋逐年拆裝、材料儲存的成本，對多數餐廳而言負擔過重，若能全年開放路邊用餐，相信將真正釋放餐廳的發展潛力。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)則已多次表態支持全年開放戶外用餐，其成立的委員會也提議簡化申請流程。

精華 FAQ

  • 市議會以37票贊成、5票反對通過法案，讓全市戶外用餐有望恢復全年開放，餐廳可保留戶外結構，並在冬季進行保暖改裝。

  • 疫情後新規提高行政門檻與成本，並將季節限縮、統一設計與加收費用，讓許多小型業者難以負擔，戶外用餐商家因此從約1萬2500家降至約1600家。

  • 法案將年費改為分期繳納，以減輕前期壓力，並針對清潔、塗鴉與鼠患訂新罰則，同時把夜間營業時間統一到晚間11時截止。

紐約市 亞當斯 疫情

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