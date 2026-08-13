紐約史島住宅槍響 男女雙亡

史島發生疑似謀殺-自殺未遂案，一對男女遭致命槍擊。(取自谷歌街景)

史泰登島 13日上午發生了一起住宅槍擊 案，造成一名女子當場死亡，一名男子傷勢危急被送醫院搶救，根據發稿時的最新消息，這名男子因搶救無效，在醫院被宣告死亡。警方對此案經過初步調查後判定，這是一起疑似謀殺-自殺未遂案。

警方稱，13日上午11時剛過，市警122分局接到報警稱，位於史島里士滿(Richmond)加思街(Garth Court)靠近科羅娜大道(科羅納大道)的一棟女子住宅響起了槍聲。警方趕到現場後發現了這起駭人聽聞的案件。

警方稱，一名39歲的女子胸部中槍，一名27歲的男子頭部中彈，這兩人都沒有知覺。警方稱，他們在現場找到了一把手槍。這名女子當場死亡。醫護人員迅速將男子送往史坦頓島大學醫院北院(Staten Island University Hospital North)搶救，但最終搶救無效身亡。

警方沒有公開兩人的姓名。警方消息人士稱，市警局警探初步認為，該男子槍殺了女友，然後自殺。消息人士透露，涉案的男女是情侶關係。另有報道稱，現在仍無法確知這兩人是誰首先開槍，以及到底是什麼原因導致了這起槍擊事件。