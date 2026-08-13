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紐約73歲婦搭地鐵遭性騷 警公布嫌犯影像追緝

記者戴慈慧／紐約即時報導
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紐約市警方公布涉案男子影像，呼籲民眾提供線索，協助確認其身分及下落。(圖自NYP...
紐約市警方公布涉案男子影像，呼籲民眾提供線索，協助確認其身分及下落。(圖自NYPD)

一名73歲老婦日前搭乘地鐵R線列車行經皇后區長島市(Long Island City)時，遭一名陌生男子暴露下體並貼近身體性騷擾；男子犯案後逃離現場。紐約市警近日公布嫌犯照片，希望民眾協助確認其身分及下落。

根據警方消息，案件發生於6月18日下午約1時49分，當時73歲受害女子正在一列R線地鐵上，列車行經皇后區長島市一帶。

警方表示，一名陌生男子在車廂內接近受害女子，隨後暴露下體，並從女子身後貼近，以身體接觸受害人。男子得逞後離開現場，目前仍在逃。

受害女子在事件中未傳出需要送醫治療。警方接獲報案後展開調查，並取得涉嫌犯案男子的影像，近日對外公布，希望藉此尋找嫌犯。

警方公布的照片顯示，涉案男子留有鬍鬚，案發時頭戴黑色棒球帽，身穿黑色短袖上衣及深色長褲，背有一個黑色背包。另一張監控照片則拍下男子在地鐵站內行走的身影。

警方目前仍在追查涉案男子身分，尚未公布逮捕消息。任何知悉嫌犯身分或掌握案件相關資訊的民眾，可致電紐約市警滅罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可透過滅罪熱線網站提供線索；警方表示，消息來源將予以保密。

精華 FAQ

  • 案件發生於6月18日下午約1時49分，地點是在皇后區長島市一帶的R線地鐵列車上，受害者當時正搭車通行。

  • 警方指稱，陌生男子先接近受害女子，接著暴露下體，並從女子身後貼近，以身體接觸方式性騷擾，得逞後隨即逃離。

  • 警方已取得並公布涉嫌男子的影像與照片，持續追查其身分與下落，並呼籲知情民眾致電滅罪熱線(800)577-TIPS(8477)或透過網站提供線索。

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