曼達尼熱度帶火社會主義？民調給出否定答案

出自民主社會主義聯盟(DSA)、上任後持續獲得高人氣的紐約市長曼達尼在最新民調中，支持率繼續走高。不過對於他所在的DSA，紐約選民則並不感冒。民調結果顯示，曼達尼尚未能依靠自己的高人氣讓他背後的整個進步派理念得到廣泛認可。圖為曼達尼在首間紐約市營平價超市的開幕式上發表演講。(圖片截自市府記者會)

紐約民調 機構錫耶納學院(Siena College)12日公布了最新月度選民調查結果，顯示紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的支持率持續上升，但代表曼氏政治理念的左派團體民主社會主義聯盟(DSA)仍未得到多數紐約人的認可。

本輪民調於8月3日至6日間進行，樣本總量為811名紐約州 註冊選民，其中691人完整完成了答卷。在針對曼達尼的態度中，住在紐約市、有權投票給他的選民有69%對他表達支持、僅有24%不支持他，淨支持率達到正45個百分點。

全州選民對曼達尼的平均支持率為47%、不支持率44%，淨值為正三個百分點；在7月進行的上一輪相同調查中，曼達尼獲得45%的支持率和34%的不支持率，淨值超過正十個百分點。兩輪調查相比，曼達尼獲得的支持率略有上升，但最新民調中，選擇「不了解他」的選民從21%降至9%，表明對他「從不了解轉為了解」的紐約人中，絕大多數都走向了他的反對面。

根據最新數據，曼達尼的主要票倉集中於紐約市內、中青年和少數族裔群體，在白人和55歲以上人群中，他的淨支持率呈現負值；而在信仰猶太教和天主教的人群中，曼達尼的淨支持率分別達到負40個百分點和負21個百分點。此外，曼達尼在郊區及中產居民中也並不受歡迎，其中住在紐約都會區郊區地帶的選民對他的淨支持率跌至負26個百分點，而年收入在5萬至10萬元的人群，對他的淨支持率也處在負值區間。

本輪調查首次將曼達尼所在的DSA納入問題列表。該組織與民主黨合作，透過推舉候選人的方式將其進步派政治主張注入民主黨。曼達尼在今年6月的國會和州議會初選中，背書多名DSA成員，結果大獲全勝。

不過民調結果顯示，紐約州選民對DSA的總體淨支持率為負17個百分點。在無黨派選民中，有25%支持DSA、57%對其投下反對票；即使在民主黨內部，也僅有50%的選民對DSA有好感。在紐約市內，DSA的淨支持率達到正值，而在郊區則達到負43個百分點。在年齡大於35歲、年收入超過5萬元的選民中，DSA的淨支持率也都處在負值區間。

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