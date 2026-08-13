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康尼島國慶槍擊案第2嫌犯落網 控罪擴大到88條

記者馬璿／紐約即時報導
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國慶夜布碌崙康尼島發生大規模槍擊案，八人中槍，包括四名兒童。(谷歌街景)
國慶夜布碌崙康尼島發生大規模槍擊案，八人中槍，包括四名兒童。(谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)康尼島今年7月4日國慶夜間發生一起烤肉聚會槍擊案，造成8人受傷，其中4人是兒童，一隻幼犬也遭槍殺身亡。案發後警方原僅以殺人未遂等罪名起訴落網的史密斯(Robert Smith)一人，布碌崙地區檢察官辦公室12日宣布，隨著第2名共犯到案，大陪審團已正式起訴2名嫌犯，控罪擴大至88項，包括謀殺未遂、傷害等罪名。

地區檢察官辦公室指出，2名嫌犯分別為現年44歲、皆住在康尼島的史密斯(Robert Smith)與布朗特(Kevin Blunt)。根據起訴內容，7月4日晚間約10時30分，約有50人聚集在一場舉辦在衝浪大道(Surf Avenue)與西30街附近一棟住宅大樓的烤肉派對。途中兩名被告走近現場，史密斯首先朝人群開槍，但槍枝一度卡彈，布朗特隨即協助排除故障，讓史密斯得以朝聚會人群連續開15發子彈。

當局表示，當時共有4名男童，年齡分別為6歲、7歲、12歲及14歲，以及4名成人，年齡分別為21歲、25歲、33歲及37歲遭槍擊中彈。8名傷者均被送醫救治，其中21歲女子起初傷勢危急，其餘傷者則狀況穩定。不過其中6歲男童飼養、僅10周大的幼犬「Sky」頭部中彈死亡。

檢方表示，根據調查，監視器畫面疑似拍下整起槍擊過程，以及兩名被告在犯案前、中、後的行動。美國聯邦法警署地區逃犯特遣部隊(U.S. Marshals Regional Fugitive Task Force)於7月8日在第60分局轄區內逮捕史密斯，稍後又在第84分局轄區內逮捕布朗特。

兩人被控包括一級及二級謀殺未遂、一級及二級傷害、一級及二級非法使用槍械、二級及三級非法持有武器、一級傷害未遂、一級魯莽危害罪，以及危害兒童福祉罪共88項罪名。史密斯12日在布碌崙最高法院應訊，遭裁定不得交保，並訂10月14日再度出庭；布朗特則於8月3日應訊，同樣不得交保，並訂8月19日出庭。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，「這些被告涉嫌對著擠滿慶祝國慶家庭的中庭，展開一陣猛烈掃射，造成8人中彈，其中包括4名兒童，並打死一名6歲男童飼養的幼犬。沒有人因此喪命堪稱奇蹟，但這並未減輕此案所涉及的魯莽與殘暴程度，我們將追究2名被告的全部責任。」執法單位先前曾表示，這起槍擊案可能與幫派有關。

精華 FAQ

  • 目前共有2名嫌犯被大陪審團正式起訴，分別是44歲的Robert Smith與Kevin Blunt。隨著第2人到案，案件控罪也從原先內容擴大為88項。

  • 檢方指2人走近聚會現場後，Smith先開槍但一度卡彈，Blunt協助排除故障，之後Smith連開15槍，導致8人中彈受傷。

  • 8名傷者中有4名男童，年齡為6歲、7歲、12歲及14歲，另有4名成人受傷；其中21歲女子一度危急，且6歲男童飼養的10周大幼犬Sky遭槍擊身亡。

布碌崙 康尼島 槍擊

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