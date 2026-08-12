我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普堵生育旅遊催生假結婚 華人「商婚」價碼飆至15萬元起

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

「這只是交易 他不是你丈夫」 假結婚華人主謀敲打美國公民

記者許君達／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在11名被告中，非華裔的美國公民Sigrid Cetino(左圖露臉女性)和Er...
在11名被告中，非華裔的美國公民Sigrid Cetino(左圖露臉女性)和Erika Johnson(右圖露臉女性)首先被招募，與外國人假結婚、助其騙取婚姻綠卡，此後便主動加入詐騙集團，為其尋覓其他有可能被利用的美國公民參與騙局。(取自起訴書，檢方提供)

紐約南區聯邦檢察官12日宣布起訴一個由11人組成的婚姻移民詐騙集團，指控該集團在十年內幫助超過1000名外國人通過與美國公民假結婚的方式移民美國，受益者中絕大部分為中國公民。

在被起訴的11人中，除由華人組成的核心人員外，還包括四名非華裔的美國籍女性，分別為Erika Johnson、Sigrid Cetino、Angela Duenas和Michelle Duenas。她們在被招募與外國人結婚後，主動加入詐騙集團，開始幫助其物色其他對象。

2025年1月15日，Johnson從威徹斯特郡前往史泰登島，在被告Anthony Cheng的主持下，與一名外籍人士結婚。在此後的十個月內，她便與2024年12月17日完成了假結婚的Cetino一道，在家鄉威徹斯特尋覓其他可以被詐騙集團利用的對象，起訴書指出，一場發生在當年3月1日的婚姻便是由Johnson充當「月老」。

根據起訴書所述，這個詐騙集團行事風格嚴謹且專業，招募者並非「是個美國人就行」。像Johnson和Cetino這樣充當「獵頭」的人員，首先要蒐集潛在招募對象的報稅表、出生證明、駕照等基本身分信息，如有可能，還會進一步打探對方的就業情況、收入水平和婚姻史等。完成資訊蒐集後，他們會將其轉給集團內的高層人員把關，審核標準包括美國公民的年齡、職業、收入(以確定其是否有資格為外國配偶申請I-864表格)、住址、上一段婚姻延續時間以及是否有孩子。

審查通過後，集團成員才會將這些對象與他們的「客戶」配對。配對成功後，集團會用現金付給結婚對象3萬元、付給「獵頭」5000元，而為了確保結婚對象長期配合，他們採取分期付款機制，完成婚姻登記並提交綠卡申請後，支付頭期款約1萬元；外籍配偶拿到兩年期臨時綠卡後，支付1萬5000元；而尾款5000元則會等到「客戶」順利拿到永久綠卡後才會支付。

通過起訴書提到的一個細節可看出，集團核心成員自始至終都明確把他們的操作看作一種生意，而非傳統意義上的婚姻介紹。甚至在參與騙局的美國公民產生「非分之想」時，還會敲打他們「擺正自己的位置」。

2024年11月12日，核心被告Amy Cheng曾向充當「獵頭」的被告Michelle Duenas發訊息稱，她沒有收到其中一名美國籍假結婚參與者的社安號、三年報稅單和收入證明，要求Duenas向「這名女孩」催促，並提到她「聽說那女孩想向男方要錢買食物」。Amy Cheng則發布指示：「你提醒她，這是一場商業交易，他不是她真正的丈夫，他沒有義務負擔她的生活。別給我找麻煩。」

集團核心被告Amy Cheng(照片露臉者)從2016年8月從事婚姻詐騙，是集團...
集團核心被告Amy Cheng(照片露臉者)從2016年8月從事婚姻詐騙，是集團中經驗最豐富的骨幹成員。她曾以言語敲打一名試圖向假結婚對象索要錢財的美國公民，稱「一切都只是交易，不要把自己真的當成對方的親人」。(取自起訴書，檢方提供)

精華 FAQ

  • 紐約南區聯邦檢察官起訴11人，指控他們在10年間透過假結婚協助超過1000名外國人移民美國，且受益者絕大多數是中國公民。

  • 集團先蒐集美國公民的報稅表、出生證明、駕照等資料，再審核年齡、收入、住址、婚姻史與子女情況，通過後才與外籍「客戶」配對。

  • 核心成員以現金分期支付婚姻報酬，並要求美國公民配合申請綠卡；當有人想向配偶要生活費時，Amy Cheng直接強調這是商業交易，不是真婚姻。

美國公民 華人 移民

上一則

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴
初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈
假結婚文件做到以假亂真 移民律師揭「一條龍」造假套路

假結婚文件做到以假亂真 移民律師揭「一條龍」造假套路
國土安全局人員出沒布碌崙8大道 疑為調查特定人士

國土安全局人員出沒布碌崙8大道 疑為調查特定人士

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27
一個以華人為主的商業性婚姻詐騙集團在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為詐騙集團成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

2026-08-12 13:17
圖為等候在移民法庭外，準備逮捕出庭移民的ICE幹員。(路透)

獨／持C8卡華男紐約長島出席小庭被ICE抓捕 社區居民連署籲放

2026-08-05 18:26

超人氣

更多 >
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」