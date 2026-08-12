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初次見面即領證 紐約從假婚姻到「真夫妻」的造假產業鏈

記者許君達／紐約即時報導
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如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新...
如果「客戶」不在紐約，該集團還能提供全球範圍內的「飛行服務」。圖為一對假結婚「新人」在中國遼寧省的鐵嶺辦理婚姻登記。(取自起訴書，檢方提供)

涉嫌在十年內為逾千名外國人(其中絕大多數為中國籍公民)辦理假結婚仲介的紐約華人詐騙集團12日被起訴。根據起訴書，該集團不僅涉案數量巨大，更把「假結婚騙綠卡」這一非法行為，做成了服務齊全的產業鏈。從物色人選到製造事實婚姻的證據，該集團為「客戶」提供整套服務，甚至在取得合法身分後，還會幫助其「客戶」辦妥離婚手續。

根據起訴書，該集團經過精心物色和篩選，尋得可以參與婚姻的美國公民後，會將其配對給年齡和性別相匹配的「客戶」，然後由集團骨幹和聯絡人邀請婚姻雙方見面。見面地點通常直接選在負責辦理婚姻登記的紐約市書記官辦公室附近，見面後迅速前往辦公室登記領證。如果「客戶」不在紐約，他們還提供全球範圍內的「飛行服務」，領證地點包括美國多州，甚至曾在中國國內和太平洋偏遠島國萬那杜辦理過。起訴書強調，在通常情況下，這是這對「跨國新人」的首次見面。

為提高辦事效率，集團內的被告Anthony Cheng和Xiao Yan Chen會盡快在書記官辦公室附近的酒樓安排一場婚禮，有時在登記領證的當天就能同時辦妥婚禮。假結婚的外籍人士和美國公民到場後，會換上提前安排好的傳統中式婚慶套裝，然後由集團成員和「新人」各自邀請家庭成員或親友前來充場面，並拍攝影像資料，以營造婚禮「盛大且真實」的假象。

在婚禮完成後，一行人將馬不停蹄地前往集團成員擁有的辦公室完成婚姻移民申請的相關法律文件。其中一間常用的辦公室由被告Jing Yan Ye經營，位於布碌崙(布魯克林)日落公園的一間駕校內。除法律文件外，「新人」還會在集團成員的指導下，簽署一系列婚前協議，主要包括雙方各自放棄遺產繼承權、配偶撫養費、婚內財產權以及子女撫養權。起訴書指，其中一份協議中明確要求雙方「除擁有夫妻名義外，各自獨立生活且不得干涉對方的生活」。

隨後，詐騙集團成員會手把手地一路帶著這對「新人」走完移民申請的全部流程。至此，參與婚姻的美國公民將得到報酬的頭期款，大約1萬元。但對於集團來說，「一條龍服務」只完成了一半。

在完成婚姻登記和移民申請到移民局面試之間的時間段內，Anthony Cheng、Jing Yan Ye等人會詳細指導「新人」搭建一套事實婚姻的假象，包括拍攝夫妻二人世界以及有親友共同參與的婚後生活的照片、開立夫妻共同帳戶、手機號碼家庭套餐等，並以夫妻名義聯合報稅。「新人」們通常還會按照指導，購買由對方受益的人壽保險，而這些保險多數都是Anthony Cheng自己售賣的。

在集團的專業指導下，經過一段時間的經營，「新人」們通常在移民面談前，已積累下充足的紙面證據。而在前往移民局前，他們還會接受Jing Yan Ye等人提供的特別培訓。集團成員不僅會告訴「新人」面試流程，還總結了移民官最可能問到的問題，並分別提供應對的話術。

根據美國移民法，外國人在通過婚姻面談後，將會先收到兩年期的臨時綠卡，期滿後如婚姻真實且繼續維繫，則會轉為永久性綠卡。集團為長期控制參與婚姻的美國公民，會將剩餘的報酬分別在完成面談和綠卡專為永久兩個時間點發放。而當騙局圓滿結束、即「客戶」拿到永久綠卡後，他們還會周到地幫助雙方完成離婚手續。至此，整套「服務」才告完成。

詐騙集團在成功將美國公民與外國「客戶」配對後，會迅速安排他們見面、登記領證，然後...
詐騙集團在成功將美國公民與外國「客戶」配對後，會迅速安排他們見面、登記領證，然後完成婚禮儀式。起訴書指出，在通常情況下，登記領證會是「新人」首次見面的場合。圖為假婚宴現場。(取自起訴書，檢方提供)

婚禮及宴會通常在完成領證結婚後迅速舉辦，如果雙方在紐約登記，則很可能在領證當天即...
婚禮及宴會通常在完成領證結婚後迅速舉辦，如果雙方在紐約登記，則很可能在領證當天即可完成。(取自起訴書，檢方提供)

精華 FAQ

  • 該集團長期仲介外國人與美國公民假結婚，藉此騙取婚姻移民身分，並在十年間涉案逾千人，絕大多數為中國籍公民。

  • 集團先配對人選，再安排首次見面、快速領證與婚禮，之後指導拍照、開聯名帳戶、聯合報稅等，刻意製造婚後同居的假象。

  • 在客戶取得永久綠卡後，集團會安排雙方辦理離婚，讓整套假婚姻流程收尾；部分報酬也分階段發放，以控制參與的美國公民。

美國公民 詐騙集團 紐約市

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