假結婚文件做到以假亂真 移民律師揭「一條龍」造假套路

紐約日前破獲一起規模空前的移民詐騙案，涉案假結婚件數超過千宗。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Quang Nguyen Vinh ）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約破獲大規模假結婚移民詐騙，涉案逾千宗；專家指出此類案件已高度組織化，唯有面談與實質審查仍能有效把關。

紐約日前破獲一起規模空前的移民 詐騙案，涉案假結婚件數超過千宗。資深移民律師劉汝華指出，利用婚姻騙取綠卡 雖非新型犯罪，但本案涉及人數之眾、運作時間之長，均為其執業二、三十年來僅見。更值得關注的是，此類詐騙手法已趨於組織化，透過婚禮儀式、共同帳戶、聯合報稅及家庭生活照等證明文件進行多層次包裝，單憑書面資料往往難以察覺異狀。因此，移民官的面對面訪談與後續實質審查，至今仍是判別婚姻真實性的關鍵防線。

劉汝華表示，婚姻向來是親屬移民中相對直接且快速的途徑，尤其美國公民之配偶屬於「直系親屬」，不受年度配額限制，相較於兄弟姊妹或成年子女等類別動輒需等待十數年，婚姻綠卡自然容易淪為不法分子鎖定的目標。

然而，對一般執業移民律師而言，光從申請文件判斷婚姻真偽，遠比外界想像中困難。劉汝華直言：「當事人前來委託時，手持結婚證書與各類表件，律師無從得知關起門後兩人是否為實質夫妻。」律師通常僅能依據申請人所提交的正式文件進行辦理，倘若書面資料形式完備，單憑一次會面確難斷定婚姻之虛實。

本次案件之所以引發高度關注，另一原因在於該集團被指控已發展出一套完整的「一條龍」包裝模式。根據司法部 調查，集團不僅安排婚禮、拍攝合照，更代辦聯名帳戶、共同報稅與保險文件，甚至於面談前預先訓練伴侶雙方如何應答移民官提問。劉汝華表示，對一般律師而言，若只是偶爾接觸一宗文件齊全、經過包裝的案件，未必容易立即判斷婚姻真假；但如果長期、大量承辦同一類案件，便應該逐漸察覺其中可能存在異常，「做多了，就應該合理地感覺到這裡面有問題」。若明知是假婚仍繼續協助辦理，性質便完全不同。

事實上，美國移民制度早已針對婚姻詐欺設計多重防堵機制。劉汝華回顧，1986年移民法改革後，若外籍配偶取得綠卡時婚姻存續未滿兩年，依法僅能先獲得兩年期的「有條件永久居民」身分，期滿後須另行申請解除條件，方可轉換為一般永久綠卡。這套制度的目的，即在於延長觀察期間，避免當事人婚後短暫結合即取得永久身分隨即離異。「就算婚姻是假，也得把整套程序走完。」從取得兩年期綠卡，到遞交解除條件申請，再等候漫長審理，整個流程可能耗費數年，進而顯著拉高假結婚的投機成本。

此外，婚姻綠卡的面談程序亦是篩檢真偽的重要關卡。劉汝華強調，移民官的角色與一般律師不同，其職責即在於查核申請資格，對於婚姻案件的提問技巧、文件交叉比對，以及生活細節之判斷，均具備豐富經驗。他認為，面對面對話仍是不可或缺的篩查手段。若僅憑書面資料作出裁決，而缺乏互動式詢問，對於事先備妥大量共同生活證據、甚至接受過答辯訓練的造假案件，將更難以辨識。

劉汝華補充，過去數年間部分婚姻綠卡案件獲准免除面談的比例提高，對真實夫妻而言固然節省大量等候時間，但就防堵移民詐欺的立場觀之，面談機制仍有其不可取代的功能。「移民官有經驗，透過當面提問，還是能夠察覺細微異狀。」